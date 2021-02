Îl mai ții minte pe Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au Talent? Cum arată și ce face acum

În 2011, vocea și povestea de viață a acestui tânăr au impresionat atât de tare juriul și publicul încât a devenit primul câștigător al celui mai îndrăgit show de talente difuzat pe micile noastre ecrane și a primit un premiu de 120.000 de euro.

Anii au trecut, iar viața l-a pus la grea încercare și l-a îndepărtat de cel mai arzător vis al său, să devină un nume care să stârnească invidie chiar și în rândul „greilor” din rap-ul românesc. Știm, pare greu de crezut, mai ales că toți banii câștigați au fost investiți în muzică și părea că un viitor luminos i se așterne în fața ochilor.

Cu toate acestea, nu i-a trecut niciodată prin minte să renunțe. Într-un mesaj publicat recent în mediul online, Adrian Țuțu, căci despre el vom vorbi în cele ce urmează, și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru a răzbi în lumea artistică. Nu au fost uitați nici cei ce i-au rămas alături și l-au sprijinit necondiționat, chiar și atunci când i-a fost greu.

Adrian Țuțu se destăinuie, la aproape 11 ani de când a câștigat Românii au Talent

„Pentru că abia câștigasem o sumă de bani, am hotărât să investesc totul în pasiunea mea, iar sufletul mi-a spus că trebuie să petrec cât mai mult timp pe lângă oamenii deja pricepuți din industria muzicală, să pot învăța și eu să fac ceea ce fac ei.

Au urmat multe zile, multe nopți în care am făcut numai asta. Eram însetat de cunoaștere și voiam să prind cât mai multe, ca mai apoi să îmi fac propriul studio.

Bineînțeles că, odată cu informația pe care o câștigam, chiria încă venea. Pentru că stăteam până la ore târzii în noapte, taxiurile nu se plăteau singure, iar atunci când stai trei sferturi din zi la studio mâncarea te costă mult mai mult pentru că nu mai ai timp să gătești.

Pe lângă toate astea mă uitam la ceilalți artiști, și văzând cum își păstrează imaginea, cât investesc în ei, îmi doream și eu să fiu la fel.

Am investit cât am putut de mult în mine, dar nu am uitat să îmi renovez apartamentul și să-i țin aproape pe oamenii care atunci când nu aveam ce pune pe masă, îmi lăsau mâncarea la ușă, ciocăneau, după care fugeau deoarece știau că eu nu suportam ideea de a fi ajutat în acest mod”, a mărturisit Adrian Țuțu.

Când banii s-au terminat, a trebuit să se întoarcă acasă, la Focșani. Nici aici nu a putut renunța, însă, la visul lui de a-și crea propriul studio muzical și a ajunge un nume de referință în această industrie.

După cinci ani în care a fost nevoit să muncească din greu pentru succes, a reintrat în atenția publicului cu piesa „Mai tare” și astfel s-a întors în Capitală, unde a pus, în sfârșit, bazele propriului studio de înregistrări.

„Au urmat încă 5 ani în care am muncit în diverse domenii prin București ca să pot strânge bani să îmi fac studioul mult visat. Pe lângă muncă, am continuat să fac și muzică încercând să-i țin aproape pe cei care cred în mine și să nu dezamăgesc.

Acum am aceleași scule pe care le-am văzut prin studiourile profesionale, am echipamentul video pe care l-am dorit atât de tare, și sudio-ul foto care împreună completează pachetul de care are nevoie un artist muzical”, a mai spus Adrian Țuțu.