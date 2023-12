Îl ratează Dinamo pe Liviu Ciobotariu? „Are ofertă din străinătate”

Cel puțin asta susține Ioan Andone, fostul mare jucător și antrenor. De altfel, informația a fost confirmată și de Cristi Coste, cel care a vorbit despre scenariul puțin probabil în care Ciobotariu va ajunge antrenor la Dinamo. Așadar, cel mai probabil dinamoviștii se vor îndrepta spre nume ca Florin Bratu sau Ionuț Badea.

Îl ratează Dinamo pe Liviu Ciobotariu?

”Primul era Ciobi, avea experiență, mai trecuse prin din astea, mai trecuse la Voluntari. Eram într-o situație imposibilă, doar că atunci a avut 5-6 etape. Acum are timp. Din ce știu eu, Ciobi are o ofertă foarte bună din străinătate, din ce știu eu. De la un agent de jucători și antrenori știu.

Știu că are ofertă foarte tentată din străinătate, cred că cei de la Dinamo caută să-l lămurească să vină”, a explicat Ioan Andone, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Probabil vorbim cu același, că și eu știu asta. Crezi că varianta Florin Bratu va fi cea spre care se vor îndreptate?”, a completat Cristi Coste, moderatorul emisiunii.

”Da, ori Bratu ori Ionuț Badea. Oricum e greu. Eu aș fi de acord să lucrez și cu Bratu și cu Badea, dacă e să mă hotărăsc. Pot să mă duc, să stau de vorbă cu antrenorul, nu trebuie să vin director tehnic, nu-mi plac astea mie”, a concluzionat Ioan Andone.

Liviu Ciobotariu, curtat de mai multe echipe

Dat afară de Sepsi OSK după un sezon ratat, Liviu Ciobotariu nu duce lipsă de oferte, în condițiile în care este un antrenor extrem de apreciat. Cert e că Dinamo s-a înscris la licitația pentru Ciobotariu, însă rămâne de văzut dacă antrenorul va risca să retrogradeze cu Dinamo în liga secundă, sau va alege un proiect mult mai ambițios.

Între timp, Ciobotariu le-a mulțumit fanilor lui Sepsi, inclusiv cu un salut în limba maghiară, semn că a apreciat perioada petrecută în secuime. ”A sosit momentul să mă despart de această minunată echipă, Sepsi OSK.

Aș vrea să le transmit un mesaj oamenilor care au susținut și susțin în continuare această echipă. Vreau să le mulțumesc pentru tot suportul, pentru faptul că v-am simțit, stimați suporteri, alături de mine, de echipă. Important este ca echipa să-și revină. Cu siguranță rezultatele vor fi cele pozitive, pe care toată lumea le dorește. Hajrá, Sepsi!”, a transmis Ciobotariu.

