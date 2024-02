Istvan Kovacs este contestat din ce mai puternic după greșelile din Sepsi – Universitatea Craiova, scor 1-3. Ion Crăciunescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre arbitrul care va fi la EURO 2024 și mărturisește că nu are vreo dovadă că acesta poate fi corupt.

Îl vedeți pe Istvan Kovacs ca pe un arbitru corupt? Cu ce cuvânt a răspuns Ion Crăciunescu

Conducerea celor de la Sepsi OSK l-a acuzat pe după greșelile de arbitraj din această etapă. Ion Crăciunescu a vorbit despre arbitrul român și a oferit un verdict atunci când a fost întrebat dacă „centralul” din Carei este corupt.

„Nu știu, nu am niciun fel de probă să afirm așa ceva. Chiar nu am niciun fel de probă și nu pot să fac afirmații fără să probez. Ciudat pot să mă exprim, repet nu am văzut la unii arbitrii români așa greșeli în alte vremuri, cu alți oameni decât pe timpul acestui domn.

Multă lume spune că a făcut o obsesie pentru el, nu domne nu am făcut eu o obsesie. Nu înțelegeți că nicio țară din lume nu are un cetățean străin la Comisia de Arbitrii președinte și nu a avut niciodată în istoria fotbalului. Ăia care au fost prin alte țări că Ucraina au fost instructori nu președinte al Comisiei de Arbitrii cum este Vassaras la noi.

Noi suntem singurii din lume care avem așa ceva, cum să stai în Grecia și să conduci arbitrajul din România. Este posibil să stai într-o țară, să vezi ce fac alții din altă țară când tu stai acolo. Îți provoacă o repulsie interioară pentru că am avut, cum domne nu avem români", spune Ion Crăciunescu la FANATIK SUPERLIGA

Ce spune Ion Crăciunescu despre forma lui Kovacs: „Nu găsiți o explicație logică”

. Planurile centralului ar putea fi date peste cap și să rateze prezența la EURO 2024 din cauza ultimelor mari greșeli luate pe dreptunghiul verde.

„A comis nepermis de multe greșeli pentru el cel puțin pentru el. La nivelul Ligii 1. Cum vreți să o luați. Oricum ați pune lucrurile cap la cap nu găsiți o explicație logică. El e arbitrul numărul 1 al nostru. Așa e considerat.

Eu spun mai de mult, am atras atenția, că desemnarea acestui domn la conducerea arbitrajului românesc, acest cetățean străin, mie îmi ridică semne de întrebare privind prestațiile unor arbitri care sunt catastrofali.

Kovacs așa a fost, catastrofal. S-a întrecut în greșeli. Rar ți-e dat să vezi atâtea greșeli comise de un arbitru de nivelul lui. E arbitru FIFA, e primul pe listă, e primul arbitru al României. Cum să faci așa ceva întâmplător?

Sigur și el are o parte a lui, o suficiență și o superficialitate când e în teren. Calități are să fie arbitru. El poate să arbitreze orice meci. Dar nu în felul acesta”, spune Crăciunescu.

Ion Craciunescu, ANALIZA DURA dupa ARBITRAJUL CATASTROFAL al lui Istvan Kovacs din Sepsi - U Craiova