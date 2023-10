Ileana Sterp, de urgență la medic cu fiul ei. Ce probleme are micuțul: “A erupt, pur și simplu”

Ileana Sterp a ajuns de urgență la medic cu fiul ei, Damir, născut în primăvara acestui an. Vedeta s-a speriat foarte tare după ce pe pielea micuțului au apărut niște pete.

Ileana Sterp a ajuns de urgență la medic cu fiul ei

după ce al doilea copil al ei s-a confruntat cu probleme de sănătate. Vedeta a ajuns cu Damir la medic după ce i-au apărut câteva pete pe burtă.

ADVERTISEMENT

Inițial, Ileana Sterp a crezut că acestea se vor vindeca în scurt timp, astfel că l-a dat cu diverse creme. Din păcate, acestea nu au avut niciun rezultat, ba chiar lucrurile s-au înrăutățit. Petele s-au extins și pe alte părți ale corpului micuțului.

“Ieri n-am mai reușit să vă povestesc de ce ziua mea nu era tocmai bună. De vreo săptămână, aproximativ, pe burtica lui Damir au apărut niște pete roșii cumva. Eu sunt foarte relaxată de obicei și am zis că sigur e ceva care trece repede.

ADVERTISEMENT

L-am dat cu ceva creme ce am mai avut eu pe aici pe acasă, pentru piele atopică, m-am gândit eu că fac bine cremele respective, dar nu. Din păcate, situația s-a tot agravat de la o zi la alta și de două zile pielea lui nu arată deloc bine.

A erupt, pur și simplu, pe toată suprafața burții, pe picioare are, pielea așa a erupt și cumva ca o rană arată”, a povestit sora lui Culiță Sterp pe pagina de Instagram.

ADVERTISEMENT

Ce afecțiune are fiul Ilenei Sterp

După ce a văzut că petele nu mai trec, Ileana Sterp și-a dus fiul la medicul dermatolog. În final, aceasta a aflat că băiețelul are dermatită, pentru care a primit tratament.

Vedeta a fost nevoită să schimbe chiar și produsele cu care îl spală pe fiul ei și speră ca acesta să se vindece cât mai repede. Damir se simte bine, din fericire, după cum a mai spus sora lui Culiță Sterp.

“De urgență a făcut programare la dermatolog, ca să vedem care e problema. Ieri am fost și are dermatită. Nu știu exact ce dermatită, nu mai rețin și am primit un tratament, i-am schimbat momentan și produsele cu care îl spăl și am câteva creme, sper să treacă cât mai repede, pentru că i s-au extins și pe față.

ADVERTISEMENT

Cum v-am zis, are și pe burtică, nici nu i-am făcut nicio poză. Nici nu intenționez să postez, pentru că nu-mi place. El, în rest e bine, e vesel”, a continuat Ileana Sterp.

și a aflat abia la naștere că are un băiețel. Vedeta mai are o fetiță, Carla, care a venit pe lume în mai 2021.