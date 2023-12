Ileana Sterp, dezvăluiri dureroase despre relația cu tatăl ei: „Spre rușinea noastră”

Ileana Sterp, dezvăluiri dureroase despre relația cu tatăl ei. Sora lui Culiță Sterp a făcut dezvăluiri.

Ileana Sterp, dezvăluiri dureroase despre relația cu tatăl ei

Ileana Sterp a vorbit despre și al fraților săi. Aceasta a mărturisit că suferă din pricina relației lor eșuate.

Mai mult, ultima dată s-au întâlnit la un târg, cel mai probabil doar din greșeală. Ileana Sterp era cu ambii săi copii, iar tatăl său s-a bucurat să își vadă nepoții.

Când s-au întâlnit, relația lor părea a fi una normală și bună, dar apoi lucrurile dintre ei s-au răcit, ca înainte.

Ileana Sterp a mărturisit că nu are o relație bună cu tatăl ei. Ei nu se caută mai deloc, lucru pe care îi este rușine să îl recunoască.

„Ne-am întâlnit ultima dată la un târg și eram cu copiii, cu ambii, cu Carla și cu Damir, așa bucuros a fost, doar cu ei în brațe a stat, lui îi plac foarte mult copiii.

Dar în rest lucrurile sunt la fel. Nu ne prea căutăm sau spre deloc, din nefericire și spre rușinea noastră aș spune, pentru că eu nu îmi doresc să fie lucrurile așa”, a spus sora lui Culiță Sterp la Wow News.

Ileana Sterp suferă din cauza relației reci cu tatăl

Ileana Sterp a spus că a mai încercat să își caute tatăl, la fel și frații lor, dar nu au reușit nimic.

Chiar și așa, visează să aibă o relație mai apropiată cu părintele ei. Una dintre cele mai mari dorințe ale sale este să audă din gura tatălui ei cuvintele „te iubesc.

„Noi am mai încercat să îl căutăm, să fim mai apropiați, dar nu am reușit și atunci am lăsat și noi lucrurile mai… Uite asta ar fi o dorință mare de-a mea, să îl aud pe tata că îmi spune Te iubesc”, a spus Ileana Sterp.