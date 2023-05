Ileana Sterp o ironizează pe Andreea Tonciu. Ce replică i-a dat vedetei după ce s-a lăudat cu naturalețea sa

Ileana Sterp a atacat-o de curând pe Andreea Tonciu. Sora lui Culiță Sterp a făcut, mai exact, o ironie la adresa fostei asistente TV, după ce aceasta s-a lăudat în cadrul unui interviu că este naturală, deși a apelat de-a lungul timpului la câteva operații estetice.

Cum a ironizat-o Ileana Sterp pe Andreea Tonciu

Vloggerița a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că ea este naturală, chiar 100%, și nicidecum Andreea Tonciu: ”Eu sunt naturală. Care mai este diferența între o femeie naturală 100% și una care are intervenții de orice fel? Întreb pentru un prieten”, a fost replica surorii lui Culiță Sterp, potrivit

Totul a pornit după ce Andreea Tonciu, invitată în cadrul unui podcast, a vorbit despre intervențiile sale estetice. Vedeta se consideră o femeie naturală, chiar dacă în trecut a suferit operații pentru înfrumusețare, precum rinoplastie și implanturi mamare. Totodată, din când în când își mai pune acid hialuronic în buze.

“Păi toată viața mea am avut rinoplastie și două implanturi mamare și mi-am pus o dată sau de două ori în buze (n.r. acid hialuronic). Ce mare intervenție am avut eu? Crezi că sunt ca altele care și-au scos coaste, care se fac mai înalte, care își pun fund… Nu, frate! Eu sunt naturală în felul meu! Sunt fiartă în general pe persoanele care se dau ceea ce nu sunt”, a declarat Andreea Tonciu

Ileana Sterp a șters postarea ironică. De ce s-a răzgândit

Însă, la scurt timp după ce a postat replica sa pentru Andreea Tonciu, Ileana Sterp s-a răzgândit și a șters filmarea, de pe Instagram. Vloggerița a explicat și motivul. Ar avea legătură cu condițiile de utilizare ale aplicației. ”Lucrurile sunt foarte interpretabile”, a precizat Ileana Sterp.

”Da… Am șters ce am pus mai devreme pentru că îmi dau seama că pe Instagram lucrurile sunt foarte interpretabile. Nici nu mai zic ce am pus pentru cine nu a văzut… Da, ar trebui să îmi văd de treabă că incă mai am multă”, a mai spus Ileana Sterp.

De ce a apelat Andreea Tonciu la operații estetice

Andrea Tonciu este una dintre cele mai cunoscute vedete din țară, iar . Până să treacă prin această intervenție, multă lume o lua în derâdere din cauza dimensiunii nasului, deoarece era proeminent.

Andreea Tonciu este de ceva timp o prezență mai discretă în lumina reflectoarelor. După o perioadă îndelungată de absență de pe micile ecrane, Andreea Tonciu s-a încris la ”Bravo, ai stil!Celebrities”.

Fosta asistentă TV este de 6 ani împreună cu Daniel Niculescu, care se ocupă de afaceri. Veniturile lui ar fi unele prospere. Cei doi sunt și părinții unei fetițe pe nume Rebecca. La un moment dat, au fost la un pas de divorț, dar în cele din urmă au mers mai departe.