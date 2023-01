Ilie Dumitrescu felicită FCSB pentru transferul lui Deian Sorescu: „Cam asta ar trebui să fie filosofia unei echipe de top de la noi”

, iar Ilie Dumitrescu e de părere că vicecampioana a făcut o alegere excelentă.

Ilie Dumitrescu salută transferul lui Deian Sorescu: „E important să ai un fundaș modern”

Fostul antrenor al FCSB consideră că venirea lui Deian Sorescu va fi de bun augur pentru Mihai Pintilii: „E un transfer inteligent. De ce spun asta? Pot spune că Deian Sorescu îndeplinește capacitatea de a evolua pe mai multe posturi”.

, pe care l-a avut adversar direct: „Pe postul de fundaș dreapta a făcut cel mai bun meci al lui la națională, în amicalul Anglia – România 1-0, de dinainte de EURO”, a spus Ilie Dumitrescu la .

FCSB ar putea profita astfel din plin de calitățile lui Deian Sorescu: „E important să ai un fundaș modern, are calitatea de a participa eficient la faza ofensivă. Toate cluburile importante au jucători cu fundași care fac asta. Poate juca și extremă, e un transfer foarte bun.

Ilie Dumitrescu, sfaturi pentru echipele de top din SuperLiga: „Să transfere jucători de acest profil”

Dar eu l-aș folosi fundaș lateral dreapta. (…) Eu cred că Sorescu va aduce un plus. Cam asta ar trebui să fie filosofia unei echipe de top de la noi, să transfere jucători de acest profil”, le sfătuiește Ilie Dumitrescu și pe celelalte echipe din SuperLiga.

Liderul galeriei FCSB a explicat că , iar Ilie Dumitrescu e convins că suporterii se vor ține de cuvânt:

„Deja am văzut o postare a lui Mustață, am văzut că a spus că Sorescu va fi primit foarte bine. Dacă Mustață e cel care dictează, lucrurile sunt clare, el va fi susținut de fani”, a spus analistul pentru sursa citată.

Deian Sorescu, declarații tari după transferul la FCSB: „Mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare”

Deian Sorescu este extrem de entuziasmat după această mutare și a explicat cum s-a ajuns aici: „Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep primul antrenament cu băieții. A fost ceva pe moment. Nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în direct. Repet, mă bucur că am reușit să vin la o echipă mare, la o echipă cu un istoric foarte bogat și sper să facem treabă frumoasă împreună.

Clar, nu mă așteptam (n.r. transferul la FCSB). Tot glumeam cu băieții. Băieții tot îmi ziceau ‘hai, mă! Te mai așteptăm mult?’ Tot glumeau pe tema asta, dar ți-am spus nu mă așteptam niciodată. A fost ceva pe moment. A fost ceva de la o zi la alta și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie”.

Noul fundaș dreapta al FCSB și-a fixat deja primele ținte și are un mesaj pentru suporteri: „Pe plan profesional, vreau să am continuitate, așa cum am avut în ultimul an, în campionatul Poloniei, în care am avut evoluții bune. Vorbesc din punct de vedere statistic.

Iar cu echipa, vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Dar nu vreau să vorbesc de pe acum pentru că mai este drumul lung. Mai sunt etape până la terminarea campionatului regulat și după vom începe play-off-ul.

Sper să fiu la fel de bine primit (n.r. suporteri), așa cum am fost de colegi. Vreau să nu fiu judecat după trecutul meu, ci după evoluție, nu după echipa la care am fost, pentru că sunt jucător profesionist și îmi voi face treaba la orice echipă voi activa la momentul respectiv”.