Ilie Dumitrescu, impresionat de picturile Kirei Hagi. Fiica „Regelui”, expoziție la o galerie de artă: „O să fac împrumut şi cumpăr un tablou”

Ilie Dumitrescu, cucerit definitiv de talentul Kirei Hagi: „Eu sunt sensibil la artă, la frumos”

Ilie Dumitrescu a fost prezent la vernisajul de pictură „Rădăcini” al Kirei Hagi și al Ioanei Mocanu, iar „Mister” a fost foarte entuziasmat: „Nu aveam cum să lipsesc la evenimentul acesta. Eu sunt sensibil la artă, la frumos. Am vrut să fiu alături de Kira şi de Ioana în momentul ăsta special. Mi-a dat dovadă de curaj, de inspiraţie, şi sincer să fiu am fost surprins de realizările Kirei”.

Fostul mare fotbalist e convins că Hagi și-a apus amprementa asupra Kirei: „Se pare că inspiraţia i-a venit dintr-o stare de spirit. Ea s-a dezvoltat într-un mediu de performanţă, tatăl ei este un simbol în tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc.

Este cel mai important jucător din istoria fotbalului. Şi a avut un exemplu frumos şi sănătos”, a mai adăugat fostul mijlocaș ofensiv.

Ilie Dumitrescu, reacție savuroasă cu privire la tablourile Kirei Hagi: „O să fac un împrumut și o să cumpăr”

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că este interesant să achiziționeze un tablou semnat de Kira Hagi. Prețurile creațiilor variază între 2.500 de lei și 20.000 de lei.

„(Reporter: Vă doriţi un tablou de-al ei acasă?) Îmi doresc, stau, meditez şi cu siguranţă o să achiziţionez şi eu un tablou. O să fac un împrumut şi o să îl cumpăr (n.r. zâmbeşte)”, a mai glumit „Mister”.

Kira Hagi a studiat Arta la Internațional British School of Bucharest (IBSB) și a absolvit CIE Adanced Level Art & Design. A primit o bursă la New York Film Academy şi şi-a dat licenţa în Acting for Film. Kira a pictat zeci de tablouri în perioada în care a fost stabilită la Los Angeles.

Kira Hagi, susținută în totalitate de Gheorghe Hagi. Ar putea să facă un film-documentar despre cariera „Regelui”

Kira ia în calcul chiar : „Eu am deciziile mele. Le iau eu. Deciziile sunt la purtător. Nu mă împiedică nimic să fac un documentar despre tatăl meu. Voi vedea pe viitor”, a spus artista la .

Tânăra artistă are parte de toată susținerea familiei: „Părinții mei se împacă foarte bine cu meseria mea. Sunt foarte bucuroși pentru mine. Mi-am găsit calea și drumul și le mulțumesc că mă susțin pe această cale”.