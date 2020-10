Ilie Năstase, adevărul despre noua mașină de un sfert de milion de euro a Ioanei. La ce a renunțat

S-a aflat cum a reușit Ilie Năstase să facă rost de suma impresionantă ce i-a fost necesară la achiziționarea mașinii pentru soția lui. Cei doi și-au unit destinele de ceva vreme și fostul mare tensimen i-a făcut acesteia cu sigurață o mare surpriză.

Mai exact, este vorba despre un model de Bentley ce valorează 250.000 de euro și pentru care Ilie Năstase a făcut un real sacrificiu. Acesta a dorit să își știe soția fericită. Ioana și Ilie Năstase au fost la un pas de despărțire de mai multe ori și până la cununia lor religioasă.

Totuși cei doi au reușit să își salveze relația și de ceva timp și fostul jucător de tenis și mai tânăra lui soție se declară foarte împliniți împreună. De ceva vreme și acesta a fost prezent mai mult în Constanța, orașul de unde este originară Ioana.

Ce spune Ilie Năstase despre mașina de un sfert de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou Ioanei Simion

Bruneta a primit în dar de la Ilie Năstase o mașină impresionantă, fiind vorba despre o adevărată bijuterie auto. Ilie Năstase i-a cumpărat soției un Bentley Continental GT Sport, un model în două portiere.

Mai mult, pentru a putea face o astfel de achiziție, Ilie Năstase și-a vândut casa din Primăverii în care a locuit în trecut cu toate celelalte soții ale lui. Cadoul impresionant i-a fost făcut Ioanei la scurt timp de la nunta lor, pe care au oficiat-o la o mănăstire din Techirghiol.

Cunoscutul bărbat nu a dorit să comenteze însă prea mult acest eveniment din viața lor. Totodată, Ioana deținea deja o colecție neașteptată de alte mașini în garajul ei propriu. Aceasta a susținut că noul Bentley a devenit a șasea mașină ce i-a intrat în posesie.

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «Wow, ce mașină frumoasă».

Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, mărturisea Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase.

”Eu despre asta nu vreau să vorbesc. Da, mașina i-am luat-o, i-am făcut-o cadou!”, a susținut recent Ilie Năstase despre achiziția noii mașini de un sfert de milion de euro, potrivit celor de la cancan.ro.

