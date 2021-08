Ilie Năstase, gest superb pentru Ioana Simion. Ce a acceptat să facă de dragul soției

Fostul jucător de tenis a luat calea credinței și a mers în pelerinaj la mormântul lui Arsenie Boca aflat în Țara Hațegului, dar nu a mers singur, ci însoțit de partenera sa de viață.

Ioana Simion l-a adus pe calea cea bună pe fostul sportiv, care în momentul de față este gata să-și spele păcatele față de frumoasa constănțeancă, care a renunțat la divorț.

Ilie Năstase, pe calea credinței. Unde a mers pentru actuala soție

Resemnat și gata să demonstreze că merită a doua șansă din partea Ioanei Simion, Ilie Năstase nu a stat pe gânduri și a mers la Mănăstirea Prislop, unde a stat la coadă ca toți credincioșii.

Omul de afaceri s-a rugat și s-a recules la mormântul preotului Arsenie Boca, loc unde și-a dorit să meargă mereu, după cum chiar el a transmis în mediul online, unde a postat și câteva imagini.

„În sfârșit am ajuns în acest loc divin, unde mi-am dorit dintotdeauna!”, a scris Ilie Năstase pe pagina sa de Facebook.

Cei doi soți au ținut cont și de tradiție, frumoasa brunetă optând pentru o rochie lungă cu trenă, capul fiind acoperit cu o năframă neagră.

Ioana Simion a renunțat la divorț. Care e motivul

Ioana Simion a revenit la gânduri mai bune după ce a depus actele de divorț la începutul lunii martie, după scandalul în care a fost agresată și a fost nevoită să apeleze numărul de urgență 112.

Soția lui Ilie Năstase a renunțat la despărțire, mărturisind că fostul sportiv are nevoie de cineva alături având în vedere vârsta pe care o are.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere.

Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat recent Ioana Simion pentru .