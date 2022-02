Ilie Năstase, sfat pentru Simona Halep după înfrângerea cu Jelena Ostapenko: “Să nu revină prea curând”. Exclusiv

Simona Halep a fost învinsă în decisiv în semifinalele turneului WTA de la Dubai, iar jucătoarea noastră se pregătește acum de competiția de la Doha.

a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Simona Halep trebuie să fie foarte atentă la ce turnee va juca pentru a fi în formă maximă acolo unde contează cel mai mult, la turneele de Grand Slam.

Ilie Năstase nu se teme că Simona Halep cade în clasamentul WTA: „Pentru ea e chiar mai bine!”

Simona Halep a căzut de pe locul 23 pe locul 27 WTA, însă „Nasty” consideră că fostul număr unu mondial nu trebuie să se gândească la poziția în clasament:

ADVERTISEMENT

„Pentru Simona Halep nu mai contează locul în clasament! Dacă ai fost o dată numărul unu mondial nu mai contează pe ce poziție te afli acum! Eu cred că pentru ea e chiar mai bine! Când era numărul unu toate voiau să o bată pe ea!”.

Halep a avut un sezon de coșmar din cauza accidentărilor, însă a trecut peste problemele medicale odată cu revenirea în staff-ul său a preparatorului fizic Theo Cercel. Ilie Năstase consideră însă că Simona trebuie în continuare să se menajeze și să joace strategic.

ADVERTISEMENT

„Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine”.

Ilie Năstase e de părere că Simona Halep nu simte lipsa antrenorului: „Nu cred că are probleme”

Fostul mare tenismen a declarat că a ajuns la un nivel de maturitate care îi permite să concureze și fără antrenor: „Întrebați-o pe ea dacă are nevoie de antrenor. Nu cred că are probleme că nu are antrenor. Ea știe cum trebuie să joace. În momentul în care a intrat pe teren e numai ea acolo. Nu are ce să mai facă sau să îi spună antrenorul. Dacă tu nu știi ce trebuie să schimbi, degeaba îți spune antrenorul”.

ADVERTISEMENT

„Nasty” consideră că Simona Halep trebuie să apeleze la o strategie în cazul în care problemele medicale vor reapărea: „Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută. Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi!”.

Ilie Năstase nu discută cu Simona Halep despre tenis: „Vorbim de alte lucruri”

În privința șanselor Simonei la câștigarea celui de-al treilea turneu de Grand Slam din carieră, Ilie Năstase rămâne la fel de optimist: „Simona are șanse bune să câștige încă un turneu de Mare Șlem. E acolo în față și nu contează clasamentul. Însă dacă își folosește fizicul atât de mult, pentru că știm că are accidentări și la glezne, mai ales pe zgură, unde trebuie să alerge…”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, nu vrea să o influențeze și chiar dacă ține legătura cu Simona, rar abordează subiecte legate de tenis: „Ea știe cel mai bine și eu nu mă bag să îi dau sfaturi pentru că nu stau cu ea. Din când în când mai vorbesc cu ea la telefon dar nu vorbim de tenis, vorbim de alte lucruri”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru FANATIK.

are șanse să urce din nou în clasamentul WTA la turneul de la Doha, dotat cu premii în valoare de 2.331.698 de dolari. Cu toate acestea, jucătoarea din România are un și va juca în primul tur cu Caroline Garcia (numărul 70 WTA), în timp ce în turul doi ar putea da peste americanca Cori Gauff, cap de serie numărul 14, pentru ca în optimi să joace cu Paula Badosa din Spania, favorită 3.

ADVERTISEMENT