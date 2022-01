Ilinca Vandici, ținta Antenei 1 pentru un nou show! Prezentatoarea Bravo, ai Stil! de la Kanal D, greu de convins

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii Bravo, ai Stil de la Kanal D, pare să fie favorita șefilor din Antene pentru noul proiect al unui show de marcă produs de grupul Intact. FANATIK a aflat că la adresa frumoasei vedete a Kanal D a început un adevărat “desant”, oferta și negocierile inițiate fiind cât se poate de serioase.

Ilinca Vandici, dorită la Antena 1! Pleacă de la Kanal D?

Antena 1, sub bagheta celebrei producătoare Mona Segall, fosta ”dirijoare” ale succeselor Pro TV, pune la punct apariția unui nou show care să impresioneze audiența. Dancing on Ice – Vis în doi, noul format al Antenei 1, și-a propus să strângă vedete cu greutate în show, motiv pentru care sunt doriți prezentatori și jurați cu experiență.

Cum emisiunea Dancing on Ice – Vis în doi, care va fi produsă de experimentata Mona Segall, are nevoie de un ”expert” în ceea ce înseamnă grația, mai ales când vine vorba de prezentator, Ilinca Vandici pare să fie alegerea perfectă, prezentatoarea Bravo, ai Stil! având ani de experiență în acest domeniu.

De la Bravo, ai Stil! la Dancing on Ice – Vis în doi?

Doar că, momentan, Ilinca Vandici este prinsă în proiectul de la Kanal D și, timp de ani buni, nu a dat curs niciunor propuneri de a părăsi postul care i-a adus celebritatea. Cu toate că este în curtea rivalilor, cei de la Antene nu par să dea înapoi, cu atât mai mult cu cât

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, în aceste momente, Ilinca Vandici a fost ofertată să părăsească Kanal D pentru a-și încerca norocul la Antena 1, discuțiile lor ajungând, deja, să se poarte și în jurul onorariului.

“Eu sunt sub contract cu Kanal D, noi suntem în filmări pentru Bravo, ai stil!, chiar Dacă oamenii își fac planuri în ceea ce mă primește, sunt liberi să facă ce doresc, numai că eu nu știu nimic despre asta. Nu sunt interesată. Mă simt foarte bine la Kanal D, aici evoluez și mă dezvolt extraordinar.”, a declarat Ilinca Vandici pentru FANATIK.

Ilinca Vandici, greu de convins să plece de la Kanal D

Vedeta show-ului Bravo, ai Stil! de la Kanal D, Ilinca Vandici, prezintă emisiunea de șapte sezoane deja, fiind cea mai constantă prezență a producției fashion de la postul turcesc.

În ciuda faptului că, declarativ, Ilinca Vandici susține că este legată afectiv de Kanal D, cei din Antena 1 vor ca ea să fie cea care să preia “cârma” emisiunii Dancing on Ice – Vis în doi cu care speră să le asigure audiențe uriașe în această primăvară. Doar că, momentan cel puțin, Ilinca ar fi refuzat să se alăture grupului Intact.

Totuși, cei de la Antena 1 nu au renunțat la idee și, cum proiectul Dancing on Ice – Vis în doi va fi filmat abia în primăvara acestui an, Ilinca Vandici are timp suficient pentru a-și regla ”conturile” cu cei de la Kanal D și să accepte propunerile venite de la rivalii turcilor. Mai mult, informațiile FANATIK anunță că onorariul propus de Antena 1 l-ar depăși, cu mult, pe care pe care îl are, acum, Ilinca Vandici la Kanal D.

Mihai Petre, cooptat și el în emisiunea Dancing on Ice?

Mihai Petre, câștigătorul celui mai recent sezon al Asia Express, pare să fie și el unul dintre cei care vor fi cooptați în echipa formatului Dancing on Ice. Iar dacă Ilinca Vandici va accepta să fie prezentatoarea emisiunii, Mihai Petre, foarte probabil, va ajunge să fie unul dintre jurații show-ului, experiența lui când vine vorba de dans fiind incontestabilă.

Contactat de FANATIK, Mihai Petre s-a abținut de la orice comentariu pe acest subiect, explicând-ne că are un contract de confidențialitate și exclusivitate cu Antena 1, motiv pentru care nu poate confirma sau infirma discuțiile pe care le-ar purta cu grupul Intact pentru emisiuni. ”Orice comunicare pe acest subiect se poate face doar prin intermediul biroului de presă, eu nu pot spune nimic”, ne-a precizat Mihai Petre.

În plus, de-a lungul timpului, producătoarea emisiunii a colaborat foarte bine cu Mihai Petre, acesta fiind una dintre primele vedete care a și părăsit Pro TV în favoarea Antenei în momentul în care a făcut-o Mona Segall.

Dancing on Ice – Vis în doi va fi un show, conform informațiilor făcute publice de Antena 1, în care nouă vedete vor patina, în direct, săptămânal, alături de parteneri profesioniști. Prestația celebrităților va fi evaluată de un juriu, dar și de public, iar vedetele vor putea, în acest fel, să îndeplinească visuri ale oamenilor simpli.