Ilinca Vandici și-a făcut o nouă intervenție estetică. Prezentatoarea Bravo, ai stil a justificat alegerea

linca Vandici a mers direct la medicul estetician după perioada stării de urgență. Toată lumea a observat ceva diferit la fața ei, însă prezentatoarea Bravo, ai stil Celebrities nu a vrut să lămurească până acum care este adevărul despre noul ei chip.

Ilinca Vandici și-a mărit buzele

Vedeta Kanal D a recunoscut ceea ce au observat toți: și-a făcut o nouă intervenție estetică. Bihoreanca a fost extrem de sinceră și a spus că nu a fost vorba despre o necesitate, ci un moft.

Realizatoarea uneia dintre cele mai urmărite emisiuni din România a explicat că s-a gândit la intervenția la buze pe toată perioada când au fost oprite filmările și nu a stat liniștită până nu și-a îndeplinit acest capriciu.

„Da, am apelat la injectare cu acid hyaluronic. Nu a fost prima dată când am apelat la această metodă noninvazivă, apelez la ea de șase ani. Efectul trece în 3-6 luni. După pandemie, mi-am dorit un refresh și am recunoscut asta. Este singura intervenție pe care o fac, este, să îi spunem, un moft.

Prezentatoarea Bravo, ai stil, despre hate-ul din mediul online

Nu sunt o înrăită a intervențiilor estetice. M-a surprins, însă, reacția prietenilor din online, care m-au taxat pentru această semiintervenție. Am fost ușor dezamăgită, pentru că rezultatul intervenției va trece mai repede decât cel al discuțiilor din mediul virtual, care îmi rămân în suflet”, a declarat Ilinca Vandici pentru revista Viva!.

Prezentatoarea a vorbit și despre hate-ul din ce în ce mai prezent în mediul online și a spus că și ea s-a confruntat cu mesaje de ură.

„În urmă cu 15 ani, când am început să lucrez în televiziune, publicul era acolo, în spatele televizorului, nu existau rețele sociale. Repet, nu mă deranjează, pentru că eu știu foarte bine cine sunt, ce reprezint, ce am făcut. Ei sunt liberi să îșă exprime opiniile. Comunitatea mea online a fost rugată să își păstreze obiectivitatea și să nu jignească, pentru că nu sunt de acord cu astfel de comportamente”, a mai spus Ilinca.

