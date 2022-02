Imagini cutremurătoare din Ucraina! Despărțiri, disperare și lacrimi printre bombardamente: “Mi-a dat în grijă propriii copii”

Întreaga lume a privit șocată invazia Rusiei în Ucraina, loc de unde mai multe imagini cutremurătoare au devenit virale pe internet. Familii întregi nevoite să-și părăsească locuințele, blocuri atinse de rachete, morți, răniți, refugiați, toate au fost prezentate publicului larg cu ajutorul internetului și televiziunilor.

Cele mai mari orașe ale Ucrainei au rezistat până în acest moment asediului, însă prețul plătit este unul uriaș. Mai multă clădiri s-au făcut una cu pământul, există câteva sute de oameni care și-au pierdut viața și la fel de mulți care au nevoie de îngrijiri medicale.

Harkov și Kiev au devenit cele mai căutate orașe pe internet și rezistența autorităților de aici, dar mai ales a bărbaților care au rămas să lupte a fost aplaudată la scenă deschisă. De altfel, după ce s-a instituit legea marțială, niciun bărbat cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani nu a mai avut voie să părăsească țara.

Decizia a venit cu zeci de mii de despărțiri, de gânduri înfiorătoare și cu imagini pe care omenirea nu le mai credea posibile pentru perioada în care trăim.

„Dragoste pe timp de război. În gara din Lvov, bărbații își aduc soțiile sau prietenele, iar apoi se pregătesc de luptă. În trenurile disperării care duc refugiații în Polonia urcă doar femeile și copiii”, a notat Cristi Popovici, jurnalist trimis de chiar în mijlocul evenimentelor. A atașat și câteva secvențe care au descris perfect ceea ce se întâmplă în Ucraina.

Clipurile video de pe mai multe reţele de socializare arată cât de speriaţii sunt și soldaţii ruşi trimiși să lupte într-un război care nu e al lor. Adolescenţi de 17 ani deveniți prizonieri de război nu își ascund lacrimile.

Young Russian soldier cries as the local residents of Sumy tell him that he is not welcome in their country

