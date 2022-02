Otilia Bilionera de la Survivor România, urmărită de cumpăna prin care a trecut în Turcia: „Abia m-au salvat doctorii”

Otilia Bilionera se simte singură și neconsolată la Survivor România. După plecarea Andreei Tonciu, artista nu își mai găsește locul și susține că nu este înțeleasă atunci când vorbește despre problemele sale medicale.

Cântăreața a reamintit episodul nefericit prin care a trecut în urmă cu ceva timp în Turcia. Vedeta a fost supusă unei operații extrem de dificile în Turcia, având probleme cu ovarele.

Frigul este cel mai mare dușman pentru ea și a cerut înțelegere din partea concurenților, care au încercat să o îmbărbăteze.

ADVERTISEMENT

Otilia Bilionera de la Survivor România a văzut moartea cu ochii în Turcia

Primul care a sărit în ajutorul ei a fost Cătălin Zmărăndescu, sportivul purtându-se ca un tată cu ea și Elena Chiriac. Luptătorul a empatizat cu cele două concurente și le-a promis că le va ajuta să poată dormi mai bine, reamenajând baraca astfel încât să nu se ude de la ploaie.

„După ce am îndurat foarte mult frig, nu am ciorapi uscați. În baracă sunt băltoace de apă. Toată lumea știe prin ce am trecut, cu ovarele, cu hemoragia internă.

ADVERTISEMENT

Eu mă panichez. Încep să fac atacuri de panică. Am văzut moartea cu ochii. Abia m-au salvat doctorii din Turcia, la minut. Mi-au scos doi litri de sânge din abdomen”, a povestit Otilia Bilionera, încercând să îi explice lui CRBL de ce se plânge atât de des.

La testimoniale, artista nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Dorul de casă și faptul că nu simte pe nimeni aproape, chiar dacă ai ei colegi fac eforturi s-o ajute au dărâmat-o psihic pe faimoasă.

ADVERTISEMENT

„Mă simt singură aici”

„Mă simt singură aici. Mi-e dor de casă, de părinți, de oamenii cărora le pasă. Mi-e greu. Am încercat să fiu puternică. Nu ai cu cine să vorbești. Toți sunt atât de detașați, atât de individualiști.

Simt nevoia să am pe cineva aproape, când am o problemă să mă ajute. Aici când spui că ai o problemă… Repede, ai venit la Survivor”, a declarat Otilia în show-ul de la

ADVERTISEMENT

CRBL i-a explicat apoi cântăreței că nu este insensibil la problemele pe care le are ca femeie, ci doar încearcă s-o ajute să se ridice. Acesta i-a explicat că dacă folosește un ton mai dur cu ea este pentru a o îmbărbăta.

„Eu vreau să te îmbărbătez mai mult. Tu când te auzi te panichezi. Eu asta încerc să te ajut, nu că nu îmi pasă”, i-a spus .