Imagini de colecție din copilăria vedetelor. Cum arătau Smiley, Gina Pistol, Andreea Esca sau Nadia Comăneci?

Ziua Copilului este prilej de bucurie nu doar pentru cei mici, dar și pentru cei deveniți deja adulți. 1 iunie este momentul în care cu toții își aduc aminte de copilărie, iar vedetele nu fac o excepție. De-a lungul timpului, acestea au publicat diferite imagini de pe vremea în care nici nu visau cât de spectaculos va fi viitorul lor.

Cum arătau vedetele în copilărie. Imagini de colecție prezentate de Ziua Copilului

Le vezi aproape zilnic la televizor, dar știi cum arătau în copilărie? FANATIK îți prezintă o serie de imagini de colecție cu unele dintre cele mai cunoscute vedete din România cu mult înainte să cunoască gustul celebrității.

ADVERTISEMENT

Smiley

Acum în vârstă de 38 de ani, Smiley este la rândul său tătic și, de asemenea, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. În urmă cu ceva timp, juratul Vocea României a publicat o fotografie din anul 1989, pe vremea când avea doar 6 ani.

În cadrul podcastului găzduit de Speak pe YouTube, Smiley și-a amintit de copilărie și de faptul că mama sa îi facea toate desenele pentru școală.

ADVERTISEMENT

„Când eram în clasele primare mama îmi făcea toate desenele pentru școală. Mama este desenator, deci știe bine să le deseneze. Până când s-a prins învățătoarea că nu le fac eu.

Că ea vedea ce fac în clasă și nu se asemăna cu desenele cu care veneam de acasă. Recunosc că nu mă pricep la desen, scriu și foarte urât. Am scris de doctor docent, deși nu am nicio legătură cu medicina”,

ADVERTISEMENT

Gina Pistol

Gina Pistol are în prezent 41 de ani. Pentru a le răspunde celor care o întrebau cu cine seamănă Josephine, vedeta Antena 1 a publicat câteva imagini cu ea de pe vremea când avea o vârstă apropiată de-a fiicei sale.

Cu toate că prezentatoarea Chefi la cuțite este mereu cu zâmbetul pe buze, aceasta a mărturisit că nu a avut deloc o copilărie ușoară, simțindu-se neglijată de părinții săi.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt genul de lup singuratic. De mama și de fratele meu am avut grijă și îi iubesc ca pe ochii din cap, sunt ai mei, doar că eu cumva în lumea asta m-am văzut singură.

ADVERTISEMENT

Copil fiind am simțit lipsa tatălui. Acum nu și de mult timp nu mai simt lipsa lui. (…) Eu am fost singură toată viața.

Și mama, draga de ea, a fost un suflet care s-a zbătut să ne ofere nouă tot ce e mai bun, dar e cumva sora mea mai mică, așa o văd. (…)

În momentul ăsta am tot ce visam în copilărie, familia, casa mea…”, a spus Gina Pistol,

Theo Rose

Theo Rose nu este departe de copilărie, având doar 24 de ani. Îndrăgita cântăreață este ușor de recunoscut în pozele din primii ani de viață, perioadă de care își amintește cu drag.

„În copilărie am fost mai zăpăcită decât ceilalți doi frați ai mei, adică nu am fost cumințenia pământului.

În schimb față de generațiile actuale, eu am fost un copil care nu a cerut niciodată nimic. Mie îmi rămâneau chestii de la frații mei, dar nu am cerut, asta mi-a spus și mama.

Știam că nu sunt posibilități, dar aveam strictul necesar acasă, adică nu duceam lipsă, plus că nici vecinii mei nu aveau, iar eu nu aveam la cine să văd nu știu ce jucărie pe care să mi-o doresc”,

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste ale României. Sportiva în vârstă de 60 de ani publică des în social media imagini din copilărie.

Despre acea perioadă, Nadia Comăneci a povestit că a fost una dificilă,

„Mi-am făcut intrarea în lume cu o maladie gravă şi rară. Pe creştetul capului aveam o pungă enormă cu lichid. Medicii erau derutaţi, i-au zis mamei că nu exista siguranţa că voi trăi”, a povestit gimnasta.

Andreea Esca

Andreea Esca are 49 de ani și este una dintre cele mai longevive vedete Pro TV. Știrista a publicat în decursul vremii mai multe imagini cu ea din primii ani de viață.

În urmă cu ceva timp, Andreea Esca și-a amintit o întâmplare haioasă de când era copil și a mers împreună cu verii săi la scăldat.

„Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum, dacă trec, ar trebui să nu-mi stric adidașii. Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar.

Am zis, ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.

Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maieu, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țin minte că wow, a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva, ceva rău”, a povestit știrista,

Cătălin Măruță

Cătălin Măruță, în vârstă de 44 de ani, a publicat în anul 2013 o fotografie în care apărea alături de bunica lui, cea care l-a crescut.

„De câteva zile bune, când adorm, merg cu gândul în locul unde am copilărit… la Bălănești… Nici nu știu dacă visez cu ochii deschiși sau chiar pe bune…. Nici nu mai contează cum visezi, atâta timp când ești unde îți place…

Am iubit-o enorm pe bunica mea, pe care am pierdut-o, Dumnezeu s-o ierte. M-a crescut și m-a adorat, mi-am petrecut lângă ea primii ani ai copilăriei, plus toate vacanțele care au urmat, inclusiv o parte din cele din liceu”, a povestit prezentatorul.

Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău, în vârstă de 31 de ani, a fost mereu pasionată de folclor și muzică populară, moștenind această pasiune de la bunicii săi, după cum chiar ea a declarat.

„Nu pot să zic neapărat ca acest talent este moștenit din familie, deoarece nimeni din familie nu cânta. M-am găsit numai eu. Într-adevăr, bunicii mei, din ambele părți sunt şi erau iubitori de folclor.

Oarecum, pe vremea aia, era firesc să fii iubitor de folclor, deoarece făcea parte din viața de zi cu zi a țăranului român”,

Simona Gherghe

În copilărie, Simona Gherghe visa să ajungă o mare gimnastă, iar asta i-a pricinuit multe necazuri prezentatoarei de la Mireasa.

„Antrenorul de gimnastică, domnul Radu, şi balerina, doamna Balog, ne-au pus să facem şpagatul. Nu mi-a ieşit aşa cum ar fi trebuit şi m-am aşezat, cu picioarele depărtate, într-o imitaţie stângace de şpagat.

Profesorul m-a văzut, s-a apropiat şi m-a lovit cu pumnul în spate. O lovitură atât de puternică, încât o simt şi acum, pe şira spinării… Tot ce-a urmat a fost un coşmar. Simpla prezenţă în sală a acelui om mă paraliza”, a povestit jurnalistă în vârstă de 44 de ani,

Anna Lesko

În ciuda faptului că a trecut de 43 de ani, Anna Lesko rămâne una dintre cele mai frumoase vedete din România, fiind foarte atentă la felul în care arată. Cântăreața a mărturisit că încă din copilărie a fost pasionată de haine și îi plăcea să se aranjeze.

„Făceam tot felul de lucruri, organizam scenete în fața blocului, organizam manifestări, coafor, astăzi vindem ceva, mâine altceva…

Stricam multe rochii de-ale ei. Mama avea multe materiale, aveam cooperativă. Eu nu vedeam așa, eu vedeam niște creații”, a spus Anna Lesko,

Adela Popescu

Adela Popescu are acum 35 de ani, însă întotdeauna își amintește cu drag despre copilărie și recunoaște că mai făcea și năzbâtii. De pildă, atunci când era la grădiniță

„Am luat toate bijuteriile maică-mii. Erau de aur, de argint, cum aveau mamele pe vremea aia. I le-am dat, așa, într-o batistuță și dispărute au fost”, a povestit vedeta.