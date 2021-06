Imagini de la nunta lui Kani de la Chefi la cuțite. Ce a atras toate privirile

Kani de la Chefi la cuțite, fostul concurent al lui Florin Dumitrescu nu mai este burlac. S-a căsătorit cu iubita sa Maria. Ținutele alese de cei doi miri au fost de-a dreptul ieșite din comun și au atras toate privirile.

Kani, pe numele său real, Andrei Hîncu, a fost unul dintre concurenții care i-a impresionat pe chefi chiar dacă nu este bucătar de meserie. Deși puțini i-au dat vreo șansă, a ajuns până în etapele finale ale concursului.

Imagini de la nunta lui Kani de la Chefi la cuțite

Andrei Hîncu a spus adio burlăciei și s-a căsătorit cu iubita sa, Maria. Cei doi și-au surprins invitații cu ținutele ieșite din comun pe care le-au ales pentru acest eveniment.

Kani a decis să poarte o cămașă neagră cu mânecă scurtă și cu modele de frunze, pantaloni crem, iar în picioare a purtat o pereche de adidași. Și frizura a fost rebelă așa cum ne-a obișnuit.

Maria a ales același stil vestimentar. La biserică a purtat o rochie simplă albă. Pentru petrecere a optat pentru o bluză și o pereche de pantaloni crem. Buchetul a fost unul simplu din trandafiri albi.

Cei doi le-au arătat prietenilor virtuali și inelele. Kani are un inel argintiu, simplu, în timp ce soția sa unul cu piatră. Pe tot parcursul evenimentului s-a văzut clar cum cei doi s-au sorbit din priviri în fiecare clipă.

“Să fie”, a scris Andrei Hîncu în dreptul fotografie de a petrecere în care apare cu Maria.

Kani a lansat o piesă pe YouTube

și-a lansat în luna decembrie a anului trecut o piesa “Gemeni”. Aceasta a adunat în doar o lună peste 100 de mii de vizualizări.

Andrei Hîncu a participat în sezonul 8 al competiției culinare și a reușit să-i impresioneze pe jurați, chiar dacă nu este de profesie bucătar.

“Nu știu dacă e o pasiune de a găti. Am gătit de foame. La emisiune am tras mult de mine. Am avut și noroc și am trecut mai departe în fiecare probă. 80% din ce am gătit acolo, le-am gătit pentru prima dată.

Nici nu apucasem să le gust. Am avut și o echipă mișto, care m-a ajutat mereu”, a spus Andrei