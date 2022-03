Imagini de groază de pe străzile din Harkov și Kiev! Cum arată orașele asediate de armata rusă după o săptămână. Proiectile, mașini carbonizate și oameni disperați

Au trecut șapte zile din momentul în care Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei și pe străzile din Harkov și Kiev au apărut adevărate imagini ale groazei. Cele două orașe sunt asediate de armata Rusiei și aproape că s-au transformat în totalitate.

Imagini înfiorătoare surprinse pe străzile din Harkov și Kiev!

Oamenii au fugit care încotro și au încercat să se salveze. N-au mai fost interesați de agoniseala de-o viață, n-au mai stat o clipă pe gânduri și au coborât în subterane într-o tentativă disperată de a rămâne în viață.

Când proiectilele au început să cadă peste ei, peste blocurile și casele liniștite de până mai ieri, oamenii din Kiev și Harkov au înțeles că pentru mulți dintre ei ziua de mâine ar putea să nu mai vină niciodată.

Spre dimineață, atunci când focul a încetat, imaginea era una apocaliptică. Mașini carbonizate, proiectile înfipte în străzi și clădiri, blocuri în flăcări și cartiere întregi devastate.

Printre clădirile care au ars în Harkov se numără și cea a Poliției. Un bărbat s-a încumetat să rămână în casă și imaginile pe care le-a postat online sunt de-a dreptul teribile.

. Rusanivka, Kurenivka, Boiarka, Zhuliany şi zona din apropierea Aeroportului Internaţional au reprezentat țintele rușilor în ultima noapte.

Drama orașelor mici, victime sigure ale invaziei ruse

Prinse într-o dramă fără sfârșit sunt și celelalte orașe mai mici ale Ucrainei, orașe care încep să cadă sub amenințarea Rusiei. De altfel, a cucerit deja centrul oraşului Herson, în condițiile în care primarul de aici a transmis lumii întregi că sunt în continuare atacate clădiri rezidenţiale.

În mai multe imagini video prezentate de CNN apar vehicule militare ruseşti la un sens giratoriu din nordul Hersonului, în condițiile în care pe un webcam se văd alte tancuri ale armatei roșii parcate în Piaţa Libertăţii din centrul oraşului.

“Noi nu suntem militari! Dar voi păstra oraşul şi funcţionarea lui cât timp voi putea”, a anunțat edilul. “Dacă soldaţii ruşi şi conducătorii lor mă aud, le cer: plecaţi din oraşul nostru, nu mai bombardaţi civilii. Aţi luat deja tot ce voiaţi. Inclusiv vieţi”, a adăugat primarul.

De asemenea, o explozie puternică s-a auzit şi în Bila Ţerkva, un oraş din regiunea Kiev, unde a fost lovit un depozit de combustibil.

Între timp, ministerul rus al apărării a confirmat că a organizat atacuri cu rază lungă de acţiune cu arme de precizie care vizează infrastructura de comunicaţii ucraineană.

Din nefericire, în urma invaziei ruse, numai în ultimele ore, cel puţin 21 de persoane au fost ucise şi 112 rănite.