Imagini inedite cu Adi Mutu, după ce și-a pus implant de păr în Turcia! A revenit la look-ul din urmă cu 20 de ani de la Chelsea! Foto

După cum a declarat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Antrenorul celor de la CFR s-a operat deja și a revenit la look-ul pe care îl avea pe vremea când juca în Premier League.

Cum arată antrenorul CFR-ului după operație

Pe pagina de Instagram a clinicii din Turcia, clinica unde Mutu s-a operat, au apărut deja primele imagini cu fostul mare fotbalist după operația care a durat câteva ore bune.

ADVERTISEMENT

„Începe să te lase și părul, nu mai merge. Timpul nu iartă pe nimeni, puțin în părți mi-am făcut implant. Nu ai văzut la interviuri când bate lumina cum se vede.

Zici că îl am pe Robert Niță și pe Messi pe extreme, a trecut timpul. Nu e dureros, am dormit. Durează câteva ore, nu este chiar așa ușor”, a spus Adi Mutu.

ADVERTISEMENT

După implantul de păr, „Briliantul” a revenit la look-ul pe care îl avea pe vremea când juca la Chelsea.

Adi Mutu, supărat pe rezultatul din meciul cu Universitatea Craiova

Antrenorul lui CFR Cluj și-a arătat nemulțumirea față de meciul cu Universitatea Craiova, acesta fiind de părere că

ADVERTISEMENT

„Nu cred că meritam să pierdem. Când joci în play-off şi nu reuşeşti să marchezi din atâtea ocazii… În principiu nu am ce să le reproşez băieţilor decât să fie mai atenţi în faţa porţii. Dar am făcut un joc solid, am luat goluri din două contraatacuri.

Din păcate, lipsa de experienţă a lui Matei Ilie s-a văzut, dar trebuie să îl ajutăm să crească. Nu i-am spus nimic la cald, a marcat şi pentru 2-1.Las specialiştii să vorbească despre acest episod. O să vedem la final cât de mult contează acest eşec.

ADVERTISEMENT

Suntem acolo, trei echipe la un punct. Vedem ce se va întâmpla şi mâine. Este un rezultat care nu e corect, tabela vorbeşte întotdeauna. Ce pot să mai schimb? Ce întrebare!

Poate dacă Popescu era puţin răcit şi nu scotea aceste mingi imposibile. Adversarii au avut un portar în formă excepţională”, a spus Mutu.