„Timpul nu iartă pe nimeni!”. Adi Mutu și-a făcut implant de păr în Turcia!

Timpul nu iartă de nimeni, iar regula se aplică și în cazul lui Adrian Mutu. „Briliantul” este într-o scurtă vacanță după derby-ul cu Universitatea Craiova, iar antrenorul de la CFR Cluj s-a dus în Turcia pentru un implant de păr.

Adi Mutu și-a făcut implant de păr în Turcia: „Timpul nu iartă pe nimeni! Am dormit câteva ore”

Adrian Mutu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA din Turcia, iar „Briliantul” a dezvăluit motivul șederii în străinătate. Antrenorul de la și-a făcut implant de păr în timpul liber din pauza competițională.

„Începe să te lase și părul, nu mai merge. Timpul nu iartă pe nimeni, puțin în părți mi-am făcut implant. Nu ai văzut la interviuri când bate lumina cum se vede. Zici că îl am pe Robert Niță și pe Messi pe extreme, a trecut timpul. Nu e dureros, am dormit. Durează câteva ore, nu este chiar așa ușor”, a spus Adi Mutu.

Implantul de păr a durat câteva ore în cazul lui Adrian Mutu, iar „Briliantul” a dormit în acest timp. Vivi Răchită a avut o reacție savuroasă, după ce l-a auzit în direct pe antrenor: „Trebuie să stau două zile, trebuie să dorm două zile”.

Adrian Mutu i-a răspuns lui Vivi Răchită și a declanșat hohote de răș în platoul FANATIK SUPERLIGA: „Vivi e groasă, o lună stai”. Robert Niță i-a sugerat „Briliantului” să îi cumpere o perucă fostului fundaș: „Oprește pe la duty-free să îi iei și lui Răchită o perucă”.

Adi Mutu, supărat după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2: „Poate dacă Popescu era puţin răcit şi nu scotea aceste mingi imposibile”

, scor 1-2, însă antrenorul nu își ia gândul de la titlu. „Briliantul” a scos în evidență și forma de zile mari a portarului Laurențiu Popescu de la gruparea din Bănie.

„Nu cred că meritam astăzi să pierdem. Când joci în play-off şi nu reuşeşti să marchezi din atâtea ocazii… În principiu nu am ce să le reproşez băieţilor decât să fie mai atenţi în faţa porţii. Dar am făcut un joc solid, am luat goluri din două contraatacuri.

Din păcate, lipsa de experienţă a lui Matei Ilie s-a văzut, dar trebuie să îl ajutăm să crească. Nu i-am spus nimic la cald, a marcat şi pentru 2-1.Las specialiştii să vorbească despre acest episod. O să vedem la final cât de mult contează acest eşec. Suntem acolo, trei echipe la un punct. Vedem ce se va întâmpla şi mâine.

Este un rezultat care nu e corect, tabela vorbeşte întotdeauna. Ce pot să mai schimb? Ce întrebare! Poate dacă Popescu era puţin răcit şi nu scotea aceste mingi imposibile. Adversarii au avut un portar în formă excepţională”, a spus Mutu.

