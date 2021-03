Imagini șocante într-o școală din Mehedinți. Două fete au fost filmate în timp ce își împărțeau pumni și picioare

Scene șocante au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în incinta Școlii Gimnaziale Jiana din județul Mehedinți, unde două tinere au fost filmate în timp ce își împărțeau pumni și picioare ca într-un veritabil ring de box.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși în sala de clasă în care a avut loc incidentul era o gălăgie de nedescris, nimeni nu a intervenit pentru a calma spiritele. Oamenii legii s-au sesizat, în schimb, la vederea imaginilor publicate în mediul online și au demarat o anchetă.

Cele două minore vor fi audiate în cursul zilei de luni, 22 martie, în prezența părinților. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bătaie ca în filme într-o școală din Mehedinți

În imagini se poate observa cum fetele, eleve de clasa a V-a şi a VIII-a, se păruiesc, îşi împart pumni şi picioare şi se jignesc reciproc. Asta în timp ce colegii se distrează copios și filmează întreaga scenă.

„În urma apariției, în spațiul public, pe o rețea de socializare, a unor imagini care prezintă un caz de violență, produs într-o unitate de învățământ, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți este abilitat să facă următoarele precizări:

ADVERTISEMENT

Polițiștii orașului Vânju Mare s-au sesizat din oficiu, au identificat persoanele implicate în altercație și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe.

De asemenea, mâine, 22 martie a.c., se va lua legătura cu reprezentanții DGASPC, pentru consiliere psihologică. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui eveniment”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lovit de tatăl unei colege chiar în timpul orei. Învățătoarea a rămas înmărmurită

Un incident la fel de grav s-a petrecut recent și la Școala Generală din localitatea Maramureșeană Repedea, unde un băiețel de doar șapte anișori a fost snopit în bătaie chiar de tatăl unei colege. Totul, chiar sub privirile îngrozite ale învățătoarei, care asista neputincioasă.

„Ieri, fratele meu a fost bătut în sala de clasă de tatăl unei colege. Se pare că fata ar fi spus acasă că ea nu mai vrea să meargă la școală pentru că băiatul o lovește.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatăl fetei a venit la școală nervos, a intrat în sala de clasă, deși era oră, apoi a întrebat cine este Abel. Copiii nu au înțeles care este, de fapt, problema și au arătat spre Abel.

Acesta a venit direct la copil și l-a lovit peste față. Mama elevului a fost chemată la școală de învățătoarea lui Abel. Ajunsă la unitatea de învățământ, directorul i-a explicat despre cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

Neștiind ce să facă, mama fratelui meu m-a sunat. Am sfătuit-o să mergem la poliție. Am însoțit-o la sediul poliției, unde a dat o declarație. După un timp, am fost informați că bărbatul în vârstă de aproximativ 48 ani a fost chemat la poliție, unde și-a recunoscut fapta.

El ar fi spus că fata a mințit că fratele meu a lovit-o doar pentru a nu merge la școală. Fratele meu va fi dus la psiholog pentru că nu mai vrea să meargă la școală de frică”, a povestit fratele lui Abel, băiețelul snopit în bătaie chiar în sala de clasă.