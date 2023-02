Imagini șocante, un jandarm zgârie intenționat mașina unui doctor. Ce l-a determinat să facă acest gest. Video

Un cetățean din Capitală care și-a parcat neregulamentar autoturismul pentru a rezolva o problemă . În urma verificării imaginilor surprinse de camerele, acesta a trăit un veritabil șoc. El a constatat că vinovat pentru vandalism ar fi chiar un reprezentant al legii.

Un jandarm zgârie intenționat mașina unui doctor. Imaginile, surprinse în Capitală

În filmarea de la fața locului se vede o mașină lăsată pe avarii, la colț de stradă. La un moment dat, în cadru apare un vehicul al Jandarmeriei. Șoferul acestuia dă ușor cu spatele într-o primă fază. Apoi, autospeciala de intervenție trece mai aproape de mașina parcată.

ADVERTISEMENT

Întreaga manevră a avut un scop precis: acela de a-l pedepsi pe șoferul vehiculului parcat. Acest lucru se poate observa la secunda 15 a filmării de mai jos, atunci când jandarmul aflat la volan scoate un obiect ascuțit și zgârie mașina aflată pe avarii de la un capăt la celălalt.

Imaginile de joi au fost surprinse de camerele de luat vederi ale sediului unei bănci din București. Din informațiile FANATIK, șoferul care și-a găsit mașina avariată este medic. Păgubitul spune că va depune plângere la Poliție, vineri dimineață.

ADVERTISEMENT

Bărbatul afirmă că este revoltat de cele întâmplate în Capitală. Deși admite că a parcat neregulamentar, el spune că nu se aștepta ca tocmai oamenii legii să fie cei care îi vandalizează mașina.

”Am avut o urgență. Nu aveam unde să opresc mașina. Am lăsat-o unde o vedeți în filmare. Am pus avariile, numărul de telefon în parbriz la vedere, am intrat unde aveam treabă. Când am ieșit, am observat pe laterala dreaptă a mașinii o zgârietură de la un capăt la altul.

ADVERTISEMENT

Am încercat să fac eu rost de niște imagini din zonă, să văd ce s-a întâmplat. După ce am făcut rost de ele, am rămas stupefiat de ce am putut să văd. Nu este posibil ca un reprezentant al unei instituții de stat să vandalizeze bunurile cetățenilor pe care ar trebui să îi protejeze.

Era foarte simplu, dacă a fost deranjat de mașină, să cheme Poliția Locală, să cheme Poliția Rutieră, să aplice legea. Dar nu să fie un huligan în mașina pe care o plătim noi ca și contribuabili. Cu tot ce putem noi să plătim, pensii speciale, sporuri de risc. Ce risc avea domnul jandarm? Să îl prind să văd că mi-a zgâriat mașină? Ce înseamnă asta? În ce țară trăim?”, a spus șoferul, la .

ADVERTISEMENT

Reacția Jandarmeriei după acest incident: ”Vor fi luate măsuri de sancționare drastice”

Jandarmeria a avut o primă reacție față de acest incident. Instituția confirmă faptul că autospeciala Dacia Logan care apare în aparține Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

ADVERTISEMENT

Autoritățile promit că ”în acest caz au fost dispuse măsuri urgente de identificare și verificare (…) în urma cărora vor fi luate măsuri de sancționare drastică, în conformitate cu regulamentele militare”.

”Este un comportament care nu se justifică în nicio situație, mai ales din partea unui reprezentant învestit cu exercițiul autorității publice. Dacă se va constata că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, vom înainta, de urgență, Parchetului Militar pentru verificare și vom acorda tot sprijinul organelor abilitate să soluționeze acest incident regretabil”, precizează instituția.

Cei de la Jandarmerie își prezintă scuze față de acest grav incident. ”Ne prezentăm scuze publice și reiterăm că un astfel de comportament nu caracterizează instituția Jandarmeriei”, se mai arată în comunicatul oficial.