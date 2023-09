”Îmi taie pofta de mâncare”. Ce a folosit Minodora pentru a slăbi 40 de kilograme

„Îmi taie pofta de mâncare”. Ce a folosit artista originară din Mureș pentru a slăbi 40 de . Ajunsese la o greutate de 100 de kilograme, dar în ultima perioadă s-a concentrat foarte mult pe felul în care arată.

Minodora a oferit o serie de detalii despre slăbirea spectaculoasă. Cum a reușit și ce a folosit cântăreața pentru a da jos 40 de kilograme. Vedeta a dezvăluit în cadrul unei emisiuni ce face pentru a se menține în formă maximă.

Îndrăgita artistă și textieră de muzică pop din România folosește niște picături care îi taie pofta de mâncare. Mai exact, este vorba de un supliment cu gust de lămâie care a funcționat extrem de bine în cazul său.

Frumoasa șatenă este mulțumită de greutatea pe care o are în prezent și nu mai vrea să slăbească. Cântăreața este împăcată cu silueta pe care o afișează și care este foarte apreciată de cei care îi ascultă muzica.

„Am mai dat vreo două grame jos! Sunt ok, sunt în business. Eu am dat 40 de kilograme jos, de la 100. Acum am 60 și folosesc niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Cu slăbitul m-am oprit aici, căci sunt ok.

Ajunge de omenie, unde mă duc? Sunt la mediu acum, sunt bine! Pot să mă încalț, nu-l mai rog pe Liviu să mă închidă la șireturi, mă închid eu. Sunt bine! Cântăm, cânt”, a spus Minodora la Xtra Night Show de la .

Minodora, stil de viață echilibrat

Minodora se bucură de un stil de viață echilibrat în ultima perioadă și încearcă să nu mai mănânce foarte mult. De asemenea, este adepta sportului și face mișcare de fiecare dată când are timp. Face și masaj de două ori pe săptămână.

Își începe fiecare dimineață cu un fresh de portocale și cu o cafea cu gust de vanilie. Cântăreața nu renunță nici la vitaminele pe care le ia constant și care o ajută să aibă grijă de ea. În plus, artista are grijă să aibă mereu pielea hidratată.

În ultimii doi ani a slăbit treptat și se simte excelent în propria piele. Minodora nu a renunțat la prea multe produse alimentare, ci dimpotrivă mănâncă de toate. În schimb, vedeta a învățat să fie moderată în acest sens.