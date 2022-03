Imnul Universității Craiova a fost remixat de un suporter al „alb-albaștrilor”: „Mă gândesc că în viitorul apropriat se va auzi pe stadion”. Exclusiv

Un fan al „alb-albaștrilor” și-a pus creativitatea la încercare cu producția unui remix al imnului , „Cântec pentru Oltenia”. Versurile sale au fost scrise de poetul Adrian Păunescu, pe data de 16 martie 1983, după meciul cu Kaiserslautern.

Un fan al „juveților” a scos un remix după varianta orginală a imnului „Cântec pentru Oltenia”: „M-am născut aici și sunt cu Universitatea Craiova”

Un suporter al „juveților” a postat pe canalul său de YouTube, Zeno Music, un remix după „Cântec pentru Oltenia”. FANATIK a luat legătura cu acesta pentru a afla de unde a pornit idea piesei și dragostea pentru culorile „alb-albastre” ale formației din Bănie.

„Pasiunea pentru „Știința” vine din copilărie, nu știu care e rădăcina ei. M-am născut aici și sunt cu Universitatea Craiova, aici mă refer la ambele echipe, culorile „alb-albastre”, nu fac diferențe între cele două formații. Sunt un suporter a tot ceea ce înseamnă alb-albastru”, a declarat deținătorul canalului Zeno Music pentru FANATIK.

Acesta a spus că idea remix-ului a venit din partea prietenilor săi, în timpul unei partide de pe „Ion Oblemenco”. Zeno a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, că a început să lucreze la piesa imediat ce a ajuns acasă, iar cu două zile mai tărziu și-a finalizat munca.

„Eram pe stadion și câțiva prieteni mi-au sugerat să încerc să fac acest remix. Am venit acasă și am lucrat la piesă împreună cu colegul meu, care se ocupă de producție. A durat undeva la două zile de lucru, însă nu am lucrat în continuu”, a spus Zeno.

Zeno așteaptă să își asculte piesa pe „Ion Oblemenco”: „Mă gândesc că în viitorul apropriat se va auzi pe stadion”

Remix-ul realizat de Zeno Music se anunță unul de impact pentru suporterii „alb-albaștrilor”. În mai puțin de 24 de ore de la lansare, piesa a adunat puțin peste 1.000 de vizionări de YouTube, canal care are un număr impresionant de abonați, 230.000.

Zeno s-a arătat mulțumit de rezultatul final al piesei, însă acesta crede că putea să aibă un succes mult mai mare pe platformele online. Acesta este de părere că principala cauza pentru care piesa nu a ajuns la toți abonații săi este faptul că remix-ul este adresat oltenilor.

„Important este idea, dacă ai idee și viziune lucrurile ies repede. Până acum nu a avut impact foarte mare, ținând cont că am un canal de muzică destul de mare. Poate că piesa nu a strâns un număr mare de vizionări din cauza faptului că este adresat unei nișe restrânse, Oltenia”, a declarat Zeno.

Deținătorul canalului Zeno Music a spus că ar vrea să își asculte remix-ul pe „Ion Oblemenco”. Acesta a declarat că le-a trimis piesa ambelor cluburi, însă nu știe sigur dacă oamenii din vor accepta să redea piesa pe arena din Craiova.

„Mă gândesc că în viitorul apropriat se va auzi pe stadion. Le-am trimis remix-ul ambelor echipe, însă nu știu acum unde și dacă se va auzi. Nu știu dacă conducerea vrea să redea piesa timpul meciurilor pe stadionul „Ion Oblemenco”, a spus Zeno, membrul fondator al canalului de YouTube, Zeno Music.