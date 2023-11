Importurile de petrol rusesc în UE via Bulgaria au crescut semnificativ. Sute de milioane de euro pentru Kremlin

Cantitatea de petrol rusesc importată în UE prin intermediul rafinăriei Lukoil din Bulgaria a crescut semnificativ în ultimele luni, ceea ce a sporit veniturile Kremlinului. Luna trecută, think-tank-ul bulgar Center for the Study of Democracy (CSD) și alte două organizații europene au tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea transferului de combustibil rusesc către Europa de Vest prin Bulgaria.

Sute de milioane de euro

Într-un interviu acordat Euractiv Bulgaria, analistul energetic al CSD, Martin Vladimirov, explică faptul că, ca urmare a acestei situații, compania petrolieră rusă Lukoil, care operează rafinăria bulgară din Burgas, a generat venituri de „câteva sute de milioane de euro” în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Compania Lukoil nu a negat faptele și consideră că această practică nu contravine sancțiunilor europene impuse Moscovei, deoarece exporta cu cifră octanică scăzută, un combustibil care nu este vizat de sancțiuni. Pentru a lovi Moscova în portofel și a o împiedica să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei, UE a impus o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv un embargou asupra țițeiului rusesc.

Bulgaria a primit o scutire temporară de la sancțiunile privind petrolul brut importat pe cale maritimă, dar Sofia intenționează să pună capăt acestei scutiri la 1 martie 2024. Recent, mai multe voci de la Bruxelles au cerut Bulgariei să clarifice situația.

ADVERTISEMENT

O criză petrolieră regională?

În urma acestui anunț, Lukoil a amenințat că își va închide rafinăria din Bulgaria, situată în orașul Burgas. Decizia de a renunța la derogarea de la ar putea astfel să degenereze într-o criză petrolieră regională, în condițiile în care gigantul rus este cel mai mare grup din regiune și singurul furnizor de combustibil pentru aviație din Balcani.

Potrivit premierului bulgar Nikolai Denkov, guvernul de la Sofia va dezvolta rapid proiectul de gazoduct între portul grec Alexandroupoli și orașul Burgas, după modelul Gas Interconnector Grecia-Bulgaria, un gazoduct care permite gazului azer să ajungă în alte țări din Balcani. Denkov a declarat că proiectul gazoductului este crucial pentru regiune și că acesta ar fi, fără îndoială, profitabil dacă ar fi combinat cu activitățile rafinăriei din Burgas.

ADVERTISEMENT

Proiectul are, de asemenea, implicații puternice pentru viitorul rafinăriei din Burgas, care va fi diferit dacă va fi „înconjurată” de o conductă, a spus Denkov. Intenția Bulgariei este de a construi o conductă pentru a exporta combustibilul deja produs, iar în cazul unei probleme pe piață, pentru a importa rapid din Grecia.

este, de asemenea, interesată de conducta de la Burgas și ia în considerare finanțarea unei extinderi până la granița sa. Proiectul conductei și extinderea acesteia până în nordul României s-au numărat printre subiectele discutate la reuniunea tripartită a prim-miniștrilor bulgari, greci și români, care a avut loc la 9 octombrie în apropierea orașului bulgar Varna de la Marea Neagră.

ADVERTISEMENT

Pentru Martin Vladimirov, totuși, sfârșitul derogării nu ar opri comerțul cu petrol rusesc. Într-adevăr, Bulgaria ar putea fi folosită pentru „spălarea” petrolului rusesc, care ar intra în continuare în regiune, dar sub o altă etichetă. „Ar fi ușor pentru Lukoil să încerce să spele petrolul rusesc prin intermediul petrolului kazah și azer în Bulgaria. Nu aș fi surprins dacă, la 1 martie 2024, amestecul procesat de rafinărie ar conține 100% petrol kazah”, a declarat el. Pe de altă parte, „fiecare lună în care derogarea este prelungită este un câștig uriaș pentru Rusia”, subliniază expertul.

O vânzare a rafinăriei?

O analiză realizată de CSD arată că regimul de la Kremlin ar fi obținut peste 3 miliarde de dolari numai din operațiunile sale din Bulgaria de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Cu toate acestea, Lukoil nu va dori să rămână pe piața bulgară dacă nu-și va păstra poziția preferențială datorită scutirii de sancțiunile UE acordate Bulgariei, spune Martin Vladimirov.

Prin urmare, expertul în energie al CSD consideră că o vânzare a rafinăriei Lukoil din Burgas ar putea fi avută în vedere odată ce derogarea va fi ridicată. „Când derogarea va fi ridicată, compania va fi interesată să vândă, deoarece a obținut profituri uriașe în ultimul an și jumătate. Acest lucru face parte dintr-o strategie mai amplă a Lukoil de a vinde active din sectoarele de rafinare a petrolului și de distribuție a carburanților”, a spus el.

„Cel mai logic lucru de făcut pentru Lukoil este să vândă rafinăria de la Burgas, deoarece presiunea autorităților bulgare și situația geopolitică vor face ca afacerea să fie destul de dificil de condus”, a .

Interesele Azerbaidjanului

Potrivit unor informații neoficiale obținute de Euractiv Bulgaria, compania de stat azeră SOCAR, care reprezintă deja aproximativ 30% din vânzările de gaze în Bulgaria, ar putea fi interesată în special de achiziționarea rafinăriei de la Burgas.

Întrebat despre riscul de a înlocui compania rusă cu o companie dintr-un alt mare regim autoritar, Vladimirov a răspuns că „acest risc există”. „Dacă suntem sinceri, această infrastructură (rafinăria Burgas), care se află pe coasta Mării Negre, este practic o enclavă care a fost folosită în trecut pentru tot felul de operațiuni. Au existat suspiciuni de trafic de arme, de evaziune fiscală și de sancțiuni. Un astfel de activ ar trebui să cadă în mâinile unui investitor occidental strategic”, a argumentat el.

Unul dintre riscurile majore este legat de planul Bulgariei de a construi oleoductul Alexandroupoli-Burgas, care este „total inutil din punct de vedere economic”. „Acest proiect ar putea servi drept pretext pentru ca autoritățile bulgare să creeze o situație similară cu cea a Slovaciei, Cehiei și Ungariei, și anume dorința de a continua derogările de la sancțiunile privind petrolul rusesc dincolo de 2024”.

„Cercurile pro-rusești fac presiuni pentru construirea conductei Alexandroupoli-Burgas. Acest lucru va fi folosit ca argument pentru a menține status quo-ul la Lukoil Neftochim”, adaugă el. Analistul CSD explică, de asemenea, că afirmația potrivit căreia este dificil pentru petroliere să treacă prin strâmtoarea Bosfor este un argument fals folosit împotriva Bruxelles-ului.

„Toate tipurile de țiței pot fi transportate prin Bosfor și chiar și astăzi rafinăria Lukoil cumpără petrol norvegian și saudit care trece prin Bosfor fără probleme. Afirmațiile că există probleme cu Bosforul sunt total absurde. Aceasta este o încercare de a bloca statul bulgar într-un proiect pe termen lung care va duce, pe de o parte, la întărirea rețelelor de influență rusești și, pe de altă parte, la menținerea status quo-ului în sectorul petrolier”, consideră Vladimirov. Pe lângă azeri, analistul a indicat că investitorii occidentali sunt interesați de rafinăria bulgară de la Burgas, dar că acest interes nu este strategic pentru ei.