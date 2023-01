Impresarul lui Andrei Cordea, anunț surpriză: „Negocierile cu Augsburg nu au căzut niciodată!”

FANATIK oferta pe care Augsburg a făcut-o FCSB-ului pentru Andrei Cordea.

Impresarul lui Andrei Cordea, anunț surpriză despre transferul la Augsburg

, a făcut un anunț despre transferul jucătorului la Augsburg, spunând că nu s-au terminat negocierile cu formația din Bundesliga:

„Îi urez FCSB-ului să iasă pe primul loc. Eu zic că au un cuplu de antrenori bun pe Strizu cu Pintilii. Eu îi spun Steaua. Îl am pe Andrei Cordea, pe el îl impresariez.

Fiecare jucător valorează cât se cere pe el. A cerut 5 milioane și ultima dorință a domnului Becali a fost de 4 milioane de euro. Cea mai mare ofertă a lui Augsburg a fost de 3 milioane de euro”, a spus „Rică” Neaga, la TV DigiSport.

2.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform transfermarkt.com

„Nu a căzut niciun transfer, au adus jucători pe posturi diferite”

„Nu a căzut niciun transfer, ei au adus jucători pe posturi diferite. echilibrat psihic și foarte liniștit.

El a avut o ofertă din Arabia înaintea meciului cu West Ham, atunci domnul Becali a cerut o sumă de bani mult mai mare pentru el.

Salariul din Bundesliga ar fi mult mai mare decât la FCSB. El încă e la începutul carierei, se poate adapta peste tot. El mi-a spus că vrea să rămână în Europa, să nu se închidă”, a continuat Adrian Neaga.

„Ținând cont și că are vreo doi ani de juniorat în Italia, are o altă mentalitate. Negocierea cu nea Gigi e de ceva timp. În rest, la FCSB mai am copii care au jucat la Unirea Constanța.

Eu mă duc mai des la palat, dar de două ori am vorbit despre asta. Poate îl vinde pe o sumă mai mare, nu știu, vom vedea. Cu cât e mai mare suma de transfer, salariul jucătorului, cu atât și pentru firma noastră e mai bine”, a mai spus „Rică” Neaga.

