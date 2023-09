În ce afacere vrea să bage bani o ispită celebră: ”Mă adresez mămicilor”

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Bianca Roman are planuri mari. Vrea ca în viitorul apropiat să își deschidă un restaurant cu sushi, lângă salonul pe care îl are. Blondina spune că va fi un local micuț și cochet, iar detaliile le stabilește împreună cu fiica sa, cu care se consultă mereu.

Bianca Roman se vindecă după pierderea fratelui: “Cea mai mare durere”

Blondina a trecut prin momente dureroase atunci când și-a pierdut fratele. Cu toate acela a fost cel mai dureros episod din viața ei, fosta ispită ne-a spus că este în proces de vindecare. Atât ea, cât și familia ei. În ceea ce privește regretele, blondina recunoaște că nu regretă anumite lucruri din trecut. Deoarece toate alegerile făcute au transformat-o în femeia care este astăzi.

“Tot ce a trecut prin viața mea mi-a fost lecție. Nu pot spune că am vreun regret major. Am făcut unele greșeli, așa cum face toată lumea. Dar din moment ce trebuie să mă gândesc la ceva anume, din start îmi dau seama că nu am un regret care mă apasă. Toate experiențele pe care le-am trăit m-au ajutat să devin versiunea mea de astăzi.

De aceea nu am regrete, pentru că aceasta este cea mai bună versiune a mea de până acum. Tot ce am avut și ce am lăsat, mai puțin oamenii pe care i-am pierdut, aici nu am avut nicio putere.

Asta e cea mai mare durere a mea, în momentul în care mi-am pierdut fratele, e cea mai mare tristețe și tragedie prin care am trecut. Dar sunt în proces de vindecare și eu și ai mei, încercăm să înțelegem că există viață și după moarte”, a declarat Bianca Roman pentru FANATIK.

De ce a ales Bianca Roman să rămână singură: “Apar nefericiri”

Vedeta se bucură de viața pe care o are și declară că . În plus, Bianca Roman a declarat că îi este mult mai bine singură și are de gând să rămână așa. Posibil din pricina dezamăgirilor din trecut, blondina este de părere că relațiile vin la pachet cu minusuri de care nu are nevoie momentan.

“Eu nu am niciodată o zi neplăcută, chiar dacă sunt singură. În fiecare dimineață mă trezesc cu zâmbetul pe buze și sunt recunoscătoare pentru încă o zi. Mă trezesc mereu fericită pentru că am un copil, asta e cea mai mare împlinire a mea. Nu îmi permit să fiu tristă, eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am.

Sunt o femeie fericită, chiar pot spune acest lucru. Atunci când intru într-o relație, după ceva vreme, încep să apară nefericiri. Când de fapt, nu ar trebui să fie deloc așa. În loc să fiu și mai fericită, mai inspirată, mai pasionată de viață, e invers. De aceea am ajuns la concluzia că mai bine stau singură, pentru că așa îmi e cel mai bine”, a mai spus fosta ispită.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, afaceri pe bandă rulantă: “Construiesc case și îmi deschid un restaurant”

Bianca Roman , care nu sunt puține la număr. Pe lângă salonul pe care îl are, blondina se ocupă și de imobiliare și construiește case. Însă cel mai nou proiect al său este un restaurant, dedicat părinților și copiilor, care va fi amplasat în apropierea salonului ei.

“Eu construiesc și case, pe lângă afacerea cu salonul. Am mai multe business-uri, mă ocup și de imobiliare, însă aș vrea să îmi deschid și un restaurant, în zona salonului. Acum sunt cu pixul și hârtia, pentru proiectul cu restaurantul. Acesta este planul pentru viitorul apropiat.

Restaurantul va avea și meniu cu sushi, ideile încă le așternem, eu și fiica mea. Am vrut să o implic și pe ea și mă consult cu ea. Aș vrea să mă adresez mai mult mămicilor, părinților. Să existe și meniuri pentru cei mici. Va fi un restaurant cochet, micuț, cu mâncare sănătoasă. Pentru că fast food-uri sunt destule, iar copiii și așa sunt tentați să mănânce lucruri nesănătoase.

Fiica mea oricum îmi ia exemplul și mănâncă ce mănânc și eu. S-a autoeducat, pentru că m-a văzut și pe mine. Nu mănâncă prea multe dulciuri, nu bea sucuri, a văzut exemplul în mine, iar asta mă bucură mult”, a mai adăugat Bianca Roman pentru FANATIK.