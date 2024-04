În ce relație mai sunt fina Andreea Tonciu și nașa Anamaria Prodan. Motivul pentru care au rărit întâlnirile

Andreea Tonciu a dezvăluit în ce relație mai e cu nașa Anamaria Prodan, totodată una din cele mai bune prietene ale sale. Fanii celor două au observat că apar mai rar împreună de ceva timp încoace, însă nu se pune problema de vreo ruptură!

Andreea Tonciu ne spune cum se mai înțelege cu nașa Anamaria Prodan, având în vedere că au fost văzute rar împreună în ultima vreme

Andreea Tonciu, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, că într-adevăr nu se mai întâlnește foarte des cu impresara și nașa ei de cununie, asta pentru că programul lor e destul de încărcat plus că vedeta e mai mereu plecată.

Tonciu a mărturisit că ține la fel de mult la nașa, în ciuda faptului că apucă să se vadă mai rar. De asemenea, Andreea Tonciu a făcut câteva mărturisiri și despre cele mai interesante decizii pe care le-a luat în ultima vreme pe plan personal. Își vinde apartamentul din Pipera (pe 250.000 de euro), așa cum a dezvăluit recent. Fanii s-au întrebat dacă se mută cumva în casă nouă, însă nu e vorba de așa ceva. Andreea are casa ei, iar apartamentul pentru care caută client a fost doar o investiție pe care a făcut-o, dar de care nu vrea să se mai ocupe de acum.

Tonciu ne-a mai zis, printre altele, ce planuri de vacanță are și dacă s-a gândit vreodată să își deschidă un business în străinătate, pe modelul Dubai. Ne-a explicat și care e motivul real pentru care a mutat-o pe fiica ei, Rebecca, la o școală privată.

Tonciu nu le urmează pe celelalte vedete care fac afaceri în Dubai: „Îmi este frică, îți zic sincer”

„Da, am decis să îmi vând apartamentul și am făcut chiar și o campanie pe TikTok, filmulețul ăla cu „Cât costă chiria?”. Și am zis că dacă tot fac această campanie să filmez în apartamentul pe care îl vând. Apartamentul ăla eu l-am luat pentru investiție. Eu am deja casa mea, am tot un apartament”, ne-a spus Andreea Tonciu.

Vedeta ne-a mai zis și care este motivul pentru care nu vrea să își deschidă afacere în Dubai, unde va pleca în vacanță, oraș unde o serie de staruri de la noi au prins gustul antreprenoriatului.

„Nu m-a bătut niciodată gândul ăsta, nu-mi place să investesc în altă țară. Adică nici în România nu investesc eu. După cum știi, eu n-am nicio afacere a mea personală. Niciodată nu mi-am făcut, pentru că îmi este frică, îți zic sincer, că îmi pun mii de întrebări, mă gândesc dacă n-o să meargă și nu știu ce și nu știu cum”, a declarat Andreea Tonciu, pentru FANATIK.

Cum se descurcă Rebecca la școala privată. Fiica lui Tonciu, tratată ca o prințesă: „N-au voie să meargă la școală îmbrăcați cum vor”

Andreea Tonciu ne-a mai spus că e fericită pentru că a mutat-o pe Rebecca la o școală privată, mai ales că fiicei sale îi place foarte mult acolo.

„Îi place mult mai mult Rebeccăi la școala privată. Eu am ales în prima fază statul, dar mi-am dat seama pe parcurs că nu mai e ce a fost. Am optat să o mut la o școală privată în care e totul ca la carte acolo. Copiii n-au voie cu telefoane. Copiii nu au voie să meargă la școală îmbrăcați cum vor, au masă, au tot.

Îi educă foarte bine învățătorii. La privat, din punctul meu de vedere, nu se învață atât de multă carte ca la statul român… Bine, am înțeles că nici la stat nu se mai face școală cum era pe vremea noastră, când se făcea carte, carte, carte!”, ne-a precizat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan: „E ca a doua mamă”

Cât despre relația cu nașa Anamaria Prodan, bruneta a fost la fel de deschisă cu noi. Ne-a mărturisit că nu s-a certat și nu se va certa niciodată Ține foarte mult la ea, ba chiar o vede ca pe o mamă.

„Suntem în relații foarte bune, doar că e mai mult plecată ea. Nu, nu ne-am certat! Cum să mă cert cu nașa mea?

Pentru mine e ca a doua mamă, n-am niciodată cum să mă cert cu ea, o respect foarte mult. M-a ajutat foarte mult și nu am cum să nu mă înțeleg cu ea. Problema e că este mai mult plecată și ne vedem când este în România”, a declarat Andreea Tonciu despre relația cu Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Tonciu își ține ziua de naștere în Emirate: „Nu mai îmi dorsc lucruri materiale”

Pe 12 mai va fi ziua zi în care Tonciu va împlini frumoasa vârstă de 38 de ani. Aniversarea o va prinde în Dubai, unde va sta o lună împreună cu familia ei. Tonciu ne-a mai spus că nu își mai dorește lucruri materiale. Vrea să aibă parte doar de sănătate și liniște. A trecut deja de etapa în care îi făceau cu ochiul cadourile scumpe.

„De ziua mea îmi doresc pace și liniște, sincer. Nu mai îmi doresc lucruri materiale, am trecut de stadiul acesta, știi? Îmi doresc ce îmi dă Dumnezeu.

O să plec acum pe 29 aprilie în Dubai și stau până pe 27 mai. Am două campanii acolo și îmi sărbătoresc și ziua mea de naștere, și Paștele, și 1 mai. După aceea, plec la finala Survivor într-o minivacanță singură, iar pe 28 iunie plecăm în Turcia cu copilul”, ne-a mai spus Andreea Tonciu.