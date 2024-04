Anamaria Prodan și-a făcut noi tatuaje! Decizia luată de vedetă: ”S-a terminat șmecheria”

Anamaria Prodan și-a făcut noi tatuaje. Vedeta a devenit extrem de activă în mediul online în ultima vreme, astfel că împărtășește numeroase momente cu cei care aleg să o urmărească.

Anamaria Prodan și-a făcut noi tatuaje

, Anamaria Prodan a trecut prin diferite schimbări. Vedeta investește foarte mult în ea, iar de această dată a decis să vină cu o serie de noutăți.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Anamaria Prodan i-a anunțat pe fanii săi că își face noi tatuaje. De asemenea, se pare că lucrurile nu se opresc doar aici, iar vedeta are planuri mai mari.

Anamaria Prodan a promis că va publica niște poze cu rezultatul final, care, din spusele ei, ar urma să fie unul destul de interesant. Vedeta s-a tatuat pe mână, iar mai departe, aceasta urmează să își mai facă și alte tatuaje, însă pe spate.

Și este chiar foarte încrezătoare în rezultatul final. ”Îmi face acum niște tatuaje de s-a terminat șmecheria în România. Ce frumos e! Acolo o să fie durerea mare, chiar sub braț.

O să vă arăt la final.. După termin cu mâna, mă întorc la spate, că mai am de completat spatele. Fiecare cu nebunia lui! Să vezi opera de la final”, a declarat Anamaria Prodan pe Instagram.

Vedeta și-a modificat un tatuaj

Menționăm faptul că după separarea de Laurențiu Reghecampf, un tatuaj al impresarei a devenit subiect de discuție în spațiul public. De-a lungul căsniciei, aceasta și-a făcut mai multe tatuaje, printre care și unul cu întreaga familie.

Având în vedere cele întâmplate cu fostul ei partener de viață, Anamaria Prodan a decis să îi ascundă chipul cu un alt tatuaj. Deși în primă fază spunea că nu va face modificări și că nu are niciun motiv să intervină, iată că

”Nu există alte variante. Marele tatuaj rămâne aici, inclusiv numele lui pe care-l am scris. Totul rămâne pe corpul meu, aici unde sunt. Nu am motive să e șterg. Am mult, care îmi aduc aminte de el, dar totul rămâne intact, căci este tatăl copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan, în urmă cu aproape doi ani.