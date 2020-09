În ce stare se află, de fapt, soprana Maria Macsim Nicoară. A fost internată la spital din nou

La patru luni distanță de accidentul care-i putea aduce sfârșitul, soprana Maria Nicoară a fost nevoită să suporte o nouă intervenție chirurgicală dificilă. Medicii sunt, însă mulțumiți de modul în care decurge recuperarea de când s-a trezit din comă.

Ba chiar au acceptat externarea, la rugămintea familiei, astfel că ultimele două luni le-a petrecut acasă, alături de cei dragi. De altfel, rezultatele operației suferite în urmă cu câteva zile au început deja să se arate, așa că toată lumea speră ca noaptea de sâmbătă, 9 mai să devină în curând o simplă amintire.

Între timp, ancheta în acest caz trenează de luni bune, iar oamenii legii nu par dispuși să mai treacă prea curând pragul casei în care s-a produs nefericitul accident, iar la dosar nu există niciun detaliu nou.

Soprana Maria Macsim Nicoară se recuperează încet, dar sigur. Soțul este anchetat pentru crimă

Deși la prima vedere pare că mezzosoprana a alunecat pe scări din pricina băuturilor alcoolice pe care le consumase, apropiații îl indică drept vinovat pe soțul său, Codrin Nicoară, virtuoz al pianului cu o prestigioasă carieră națională și internațională.

Bărbatul neagă, însă, acuzațiile și insistă asupra ipotezei accidentului, în ciuda faptului că tot mai multe voci invocă scandalurile din sânul familiei. Se pare că Maria Macsim Nicoară nu mai putea tolera comportamentul agresiv al partenerului de viață și plănuia să pună capăt căsniciei.

Cum se apără bărbatul: „Nu am bătut-o niciodată”

Deși este pus sub acuzare pentru săvărșirea infracțiunii de tentativă de omor, pianistul susține în continuare că soția sa a căzut pe scările interioare în formă de spirală după ce a consumat o cantitate mare de alcool.

Cât despre certurile care ar fi pus stăpânire pe mariajul lor, bărbatul a declarat în timpul audierilor că aceste suspiciuni „nu au niciun fundament”. „Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate”, a mai spus Codrin Nicoară.

„Nu am bătut-o niciodată. Nu am bătut-o nici în seara respectivă. Nu sunt un tip violent.De-a lungul timpului au mai existat neînțelegeri și tensiuni, ca în orice familie, dar niciodată nu a fost scandal, nu ne-am certat foarte tare și nu am bătut-o.

Scările sunt circulare. Au o înălțime normală între etaje… Nu știu. Doi metri și 20… doi metri jumătate. Nu sunt foarte înalte. Nu avem nicio bară pe partea dreaptă cum se coboară. Avem doar un grilaj pe partea stângă.

Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezechilibrat, ori i s-a făcut rău din moment ce a vărsat înainte pe perete. Eu am găsit-o jos pe covor. Eu eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam. În momentul în care a căzut eu nu am văzut. A fost și Poliția și le-am explicat.

Am fost la spital dimineață, când a preluat-o salvarea. Poliția nu a fost de două ori, a fost o singură dată dimineața, după ce m-am întors de la spital până pe la 11-12. Nu se poate intra în spital și m-am întors acasă.

A fost o singură dată Poliția, două persoane. Le-am arătat de unde a căzut. Am găsit și niște urme de vomă pe perete, la etajul 1. Înainte de a cădea pe scări, cred că a vomitat. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut. Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu a fost internată la spital înainte de asta. Nu mi-a semnalat că ar durea-o capul.

Nu ne-am certat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, a venit pe la ora 7, am mai stat un pic de vorbă. S-a făcut 8… 8 și ceva. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 8 jumate- 9 am zis că mă retrag, că na… este târziu.

După aia… știu că a făcut duș. Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale. Deci s-a schimbat. A făcut la cuptor chestia aia, a făcut dușul și cred că i s-a făcut rău. Nu știu… A vrut să coboare… nu știu.

Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor”, le-a declarat pianistul anchetatorilor.