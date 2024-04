În ce stare se află Florin Vasilică după operația pe creier: ”S-au speriat foarte tare”

Florin Vasilică a trecut prin una dintre cele mai sensibile și dificile perioade din viața lui. Fiul regretatului Liviu Vasilică a fost supus unei intervenții complicate pe creier. După operația suferită, artistul a reușit să vorbească despre ce a însemnat această perioadă atât pentru el, cât și pentru cei dragi.

Florin Vasilică a ajuns pe mâna medicilor după ce i s-a făcut rău în casă

Florin Vasilică este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. Acesta are în spate o carieră de succes, iar faptul că duce mai departe moștenirea tatălui său, contează foarte mult pentru public.

Recent, Florin Vasilică a trebuit să treacă peste unul dintre cele mai mari obstacole din viața sa. Artistul a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate pe creier.

În urmă cu o lună, . Artistului i s-a făcut rău în propria locuință, moment în care cei dragi s-au speriat.

”Mi s-a făcut rău în casă pur și simplu. Am ajuns la urgență, la Alexandria, și de la Alexandria am fost transferat la București, când mi s-a descoperit hematomul acesta. S-a decis operația.”, a spus artistul la Antena Stars, potrivit

Artistul nu a primit deloc bine vestea și s-a temut pentru cei dragi

Inițial, . Din cauză că problema era una destul de complicată, Florin a ajuns pe mâinile medicilor din București.

Deși s-a lăsat pe mâna profesioniștilor din Capitală, Florin Vasilică a avut emoții. Cele mai mari temeri, așa cum a recunoscut și el, au fost legate de cei dragi și de familie.

După această intervenție, Florin Vasilică a recunoscut că cel mai mult s-a temut pentru familia sa. Aceasta a luat în calcul și posibilitatea în care ar fi putut păți ceva pe masa de operație. Din fericire, totul a decurs bine.

”Eu nu am teamă de medici, de lucruri de genul acesta, dar stăteam cu teamă că mi se putea întâmpla orice și mă gândeam numai la familia mea pe care nu voiam să o las singură.”, a mai spus artistul, potrivit sursei menționate.

Atunci când a aflat că are un hematom la creier, artistul a început să citească și să se documenteze despre riscurile acestei boli, dar și despre efectele pe care le are. În prezent, Florin Vasilică se află în perioada de recuperare și are foarte mare grijă ca nu cumva să se pună în pericol.