În pași de dans spre JO de la Paris! Povestea Alinei Rotaru-Kottmann, speranța României pentru o medalie

Rotaru-Kottmann e pregătită, așadar, să sară pentru o medalie la lungime și în competiția supremă din 2024, evenimentul așteptat de întreaga planetă. Puțină lume știe, însă, că Alina a fost pentru prima dată dansatoare sportivă, după care a făcut saltul pe stadion, unde a devenit cunoscută.

În pași de dans spre JO de la Paris! Povestea Alinei Rotaru-Kottmann

Alina Rotaru-Kottmann va participa la a treia ediție a Jocurilor Olimpice din carieră, după precedentele participări la Jocurile Olimpice de la Rio și Tokyo. Deși, până acum, nu a obținut nicio medalie, sportiva de 30 de ani e convinsă că la Paris va fi mai aproape ca niciodată de acest vis.

ADVERTISEMENT

o motivează și mai mult pe Alina Rotaru-Kottmann, mai ales că săritura de 6.88 metri i-a arătat că poate spera la mai multe inclusiv la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. ”Calificarea la JO este foarte importantă pentru toți sportivii, iar în atletism sunt standarde foarte înalte, trebuie să fii la nivel de top de performanțe ca să ajungi la competițiile majore. De aceea, când te califici, este o bucurie enormă pentru că ți-ai realizat jumătate din vis!

Trăiești cu aceeași emoție orice calificare, de altfel acesta a fost și visul meu când m-am apucat de atletism, să ajung să particip la JO. Acum, mai am un singur vis – o medalie la JO, rămâne un vis deschis pentru Paris 2024”, a transmis Alina Rotaru–Kottmann. Puțină lume știe, însă, că Alina a început sportul… pe ringul de dans.

ADVERTISEMENT

Părinții săi au fost cei care au trimis-o la dansuri sportive, pentru ca fata lor să aibă picioarele frumoase. A ajuns inclusiv la cursurile lui Mihai Petre, însă în cele din urmă a realizat că alt sport îi place cel mai mult. De altfel, sportul care a făcut-o cunoscută și care i-a adus medalia de bronz la Budapesta.

”Prima dată am început cu dansurile sportive, dar erau costuri ridicate, apoi am încercat alte variante de dansuri, la Palatul Copiilor, dar nu era ceea ce mă atrăgea, iar eu oricum le spuneam părinților că vreau să merg pe stadion să alerg, așa că m-au dus la un moment, iar de atunci am rămas la atletism.

ADVERTISEMENT

la Școala 56, atunci veniseră Mihai Petre și Elwira în România, îmi plăcea mult de ei, erau celebrii”, a mărturisit atleta calificată la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. De ani buni, atleta trăiește în Germania, la Stuttgart, unde se antrenează pentru visul unei medalii olimpice.

”Am plecat inițial în cantonament cu lotul României, apoi mi-am întâlnit actualul antrenor și am decis să rămân acolo. Mă antrenez într-un centru olimpic, am totul în același loc, nu-mi lipsește nimic”, povestește Alina, mărturisind că acolo și-a întâlnit și ”jumătatea”.

ADVERTISEMENT

”Soțul meu este și el săritor în lungime și asta m-a ajutat pentru că este zilnic la antrenament și mă înțelege, știe ce înseamnă performanța și ce sacrificii se fac. Este si profesor de istorie și economie”, a adăugat sportiva. Alina și Maxx Kottmann s-au căsătorit în 2020, chiar înainte de pandemia de Covid-19.

”Practic, în două săptămâni am organizat totul. Ne-am cununat la primăaria orașului în care locuim, chiar doamna primar a oficiat ceremonia, care a avut loc întro clădire veche de câteva sute de ani. Apoi, petrecerea am ținut-o la stadion, la Casa Sportivului. A fost foarte frumos, am dansat până dimineața. Am avut alături părinții, cea mai bună prietenă a mea din România și rudele lui Maxx. Mai avem să facem cununia religioasă, dar nu știu când vom avea timp”, mărturisește Alina, cu gândul la familie, dar și la o clasare pe podiul la JO de la Paris.