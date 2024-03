În scaun cu rotile de la 4 ani, Andreea este un exemplu de ambiție. Visează să devină psiholog: ”Nu am simțit că sunt diferită de ceilalți”

Pentru Andreea, o elevă de liceu din Târgu Jiu, încă de la 4 ani nu reprezintă un impediment în încercarea de a-și îndeplini visurile. Tânără țintește să devină psiholog.

Povestea tinerei Andreea, o elevă de liceu care stă în scaun cu rotile de la 4 ani. Este olimpică și studiază mai multe discipline

Într-o țară în care , sunt din ce în ce mai modeste, însă există elevi pentru care nu există nicio barieră în calea învățării.

ADVERTISEMENT

Este cazul Andreei Ancuța, o elevă de clasa a XII-a din Târgu Jiu. Ambiția ei și dorința de a învăța cât mai mult și în cât mai multe domenii sunt lucruri care impresionează.

În ciuda faptului că este într-un scaun cu rotile de când avea 4 ani, fata își urmează visurile. Recent, ea s-a calificat la faza națională a Olimpiadei pentru științe tehnologice. În paralel, învață şi contabilitate şi turism. Visul ei este să devină psiholog şi să aibă propriul cabinet.

ADVERTISEMENT

Andreea este extrem de fericită pentru faptul că are un susținător în familie special: mama ei. ”Mama, fiind susţinătorul meu numărul unu, a fost foarte mândră, s-a bucurat pentru că şi anul trecut am fost la judeţeană, dar nu am reuşit să mă calific, am obţinut locul trei”, spune fata, pentru .

În ciuda ambițiilor ei din domeniul tehnologic, eleva din județul Gorj îşi doreşte să ajungă psiholog. Motivul este unul de înțeles. Ea a fost ajutată de un psiholog şi vrea să ajute şi ea, mai departe.

ADVERTISEMENT

”Peste câţiva ani, mă văd un bun psiholog la propriul meu cabinet de psihologie. Asta pentru că dorinţa mea a fost să dau la psihologie datorită unei doamne psiholog care m-a făcut să descopăr tainele acestei meserii”, mai povestește fata.

Diagnosticată cu tetrapareză spastică de la 4 ani, Andreea nu se simte diferită de ceilalți elevi

Încă de la o vârstă fragedă, Andreea a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică. Părinţii i-au fost mereu alături și şi-au dorit ca ea să meargă la o şcoală normală. Au dorit ca fiica lor să învețe bine şi să-şi urmeze toate visurile.

ADVERTISEMENT

”Nu am simţit niciodată diferenţa, că eu sunt diferită faţă de ei. Din contră. am fost în oraş, am fost la film, am fost la îngheţată. Au avut mereu grijă să mă facă să mă simt una de-a lor”, afirmă Andreea.