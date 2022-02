Ce înălțime și ce greutate are, de fapt, Raluca Bădulescu. Jurata de la Bravo, ai stil, în cea mai bună formă: „Sunt fericită de acest lucru”

Raluca Bădulescu are corpul pe care-l visa dintotdeauna! Încă de pe vremea când se lupta cu kilogramele în plus își dorea să ajungă la formele de azi.

Nu doar că este mândră că își menține greutatea, dar jurata de la Bravo, ai stil are foarte mare grijă și de sănătatea ei.

Este foarte atentă la ce mănâncă, iar din poșetă nu îi lipsesc niciodată vitaminele.

Raluca Bădulescu de la Bravo, ai stil, 50 de kilograme la 1,72 m înălțime

La televizor, vedeta pare destul de înaltă, dat fiind că poartă mereu tocuri. În realitate, Raluca are 1,72 de metri. Cât despre kilograme, diva cu cele mai multe peruci din România vorbește acum cu mare satisfacție.

„Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 metri înălțime și sunt foarte fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună. Am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat.

Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică.

Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se vede”, a spus Raluca Bădulescu în ediția de februarie a

Raluca își amintește cu zâmbetul pe buze și de perioada în care avea mai multe kilograme. Nu are vreo rușine în a spune despre ea că a fost grasă, chiar dacă acest termen poate deranja pe multă lume.

„Nu am trăit nicio formă de bullying”

Jurata de la Bravo, ai stil spune că niciodată nu a fost complexată pentru felul în care arăta. Dimpotrivă, a avut parte mereu de bucurii și a fost înconjurată de oameni care au făcut-o fericită, indiferent cum arăta sau se îmbrăca.

„Indiferent de forma fizică pe care am avut-o, am fost aceeași persoană. Nu am suferit de niciun complex, nicio traumă. Nu am trăit nicio formă de bullying”, a mai spus Băduleasca în același interviu.

Raluca Bădulescu s-a supus în urmă cu câțiva ani unei operații de micșorare a stomacului. Blondina a ”topit” 70 de kilograme.