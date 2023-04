Încă 3 filme românești noi apar pe Netflix. Comedia de top cu Monica Bârlădeanu, printre ele

Netflix anunță încă 3 filme românești disponibile în aprilie. Unul dintre ele este cu Monica Bârlădeanu și a apărut la cinema la începutul acestui an.

Ce alte 3 filme românești apar pe Netflix în aprilie

în aprilie 2023, iar unele dintre ele sunt și 3 filme românești, foarte așteptate de utilizatori. Când vor fi disponibile noile titluri?

ADVERTISEMENT

Unul dintre ele este o comedie în care joacă și Monica Bârlădeanu, alături de Alexandru Ion, Andi Vasluianu și Maria Popistaşu. Este vorba despre “Taximetriști”, apărut la cinema în ianuarie 2023. Producția va fi disponibilă pe Netflix din 12 aprilie.

Filmul spune povestea a doi taximetriști, Lică și Liviu, care sunt prieteni foarte buni, cu viziuni diferite despre viață. Pentru acesta dintâi banii sunt importanți, în timp ce prietenul său ține la mulțumirea sufletească. O tură de noapte prin București este momentul în care întâlnesc tot felul de oameni.

ADVERTISEMENT

Un alt film care va fi disponibil pe Netlix, din 15 aprilie, este “Fără prelungiri”. Ștefan Pătrașcu, Răzvan Vasilescu, Magda Catone și Anca Sigartău joacă în această producție. Povestea este despre puterea de a lua lucrurile de la capăt și de a nu renunța atunci când totul este împotriva ta.

În film este vorba despre o directoare a unui azil de bătrâni, care luptă pentru bani și poziție, dar și despre un antrenor de fotbal rezident la azil, care își face o echipă pe care încearcă să o salveze.

ADVERTISEMENT

“Oameni de treabă” este un alt film românesc care urmează să fie lansat pe Netflix luna aceasta. Va fi disponibil din 25 aprilie, iar rolurile principale sunt interpretate de Iulian Postelnicu, Vasile Muraru și Anghel Damian.

Este un film de comedie apărut în 2022 și spune povestea lui Ilie, un polițist într-un sat unde corupția reprezintă un mod de viață pentru locuitori. După ce asistă la niște evenimente violente, urmate de niște tensiuni care se acumulează, acesta este nevoit să ia decizii importante atât la muncă, cât și în viața personală.

ADVERTISEMENT

Ce alte titluri mai apar pe Netflix în aprilie

În aprilie 2023, pe platforma de streaming vor fi disponibile și . Din 27 aprilie va fi disponibil un nou sezon al serialului fantasy “Sweet Tooth”.

ADVERTISEMENT

“Seven Kings Must Die”, o continuare sub formă de lungmetraj a serialului The Last Kingdom, se numără printre noile titluri. Va fi disponibil din 14 aprilie. Serialul este despre camarazi și dușmani de pe teritoriul Insulelor Britanice. Aceștia formează un regat dezbinat. sperând că vor uni Anglia, în final.

Alte titluri sunt drama politică “The Diplomat” (20 aprilie), “Workin’ Moms” (sezonul 7, 26 aprilie), “Firefly Lane” (sezonul 2, partea a doua, 27 aprilie) și “The Nurse” (27 aprilie).