Încă o pată pe blazonul de antrenor al lui Adrian Mutu. Topul celor mai drastice eșecuri din cariera ”Briliantului”

, meci disputat marți, 2 aprilie, în „sferturile” Cupei României Betano, a intrat în CV-ul negru de tehnician al lui Adrian Mutu, imediat după acel usturător contabilizat în mandatul de la Rapid, pe 6 mai 2023, în etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga.

Corvinul – CFR Cluj 4-0, încă o pată pe cariera de antrenor a lui Adrian Mutu

Cel mai mare eșec din cariera de antrenor a lui Adrian Mutu a fost înregistrat însă în amicalul , partidă disputată la 5 iulie 2022, în cantonamentul din Austria. În acel joc de pregătire jucătorii lui Adrian Mutu au încasat nu mai puțin de trei goluri în decurs de 5 minute.

După eliminarea rușinoasă în fața Corvinului, locul 3 în Liga 2, Adrian Mutu a declarat că se simte umilit și că se gândește să demisioneze.

”A fost un meci fără istorie pentru noi, doar pentru ei. Cred că în seara asta am fost penibili, iar să găsim scuze, nu putem. Nu aș vrea să găsesc scuze că am jucat în 10 oameni, că mi s-a accident Camora, că mi s-a accidentat Mogoș sau că nu am avut oameni.

Echipa trebuia să joace la fel și în 10, jucam împotriva unei echipe de liga a doua. La alte echipe am văzut că în 10 se poate să câștige meciul. Puteau să joace și fără antrenor pe bancă.

Indiferent de orice, trebuiau să joace. Cred că am avut o problemă de abordare și atitudine. Nu numai în seara asta, ci începând după meciul cu Sepsi când am sesizat asta.

Dacă vă întrebați ce decizie am să iau, mă voi gândi și mâine voi anunța clubul. Eu unul mă simt umilit. Nu se poate să avem acest rezultat în fața unei echipe care are bugetul cât trei jucători de ai noștri. Deci ar trebui să ne fie rușine.

Nu cred că i-aș putea ierta pe băieți. Atunci când văd că nu se respectă culorile unui club, nu am puterea să iert. E o chestiune de abordare. Mă voi gândi în seara asta bine și mâine vă va anunța clubul”, a declarat Adrian Mutu.

Topul celor mai drastice înfrângeri din cariera antrenorului Adrian Mutu

Rapid – Slavia Praga 1-7 (5.07.2022/amical) Farul – Rapid 7-2 (6.05.2023/SuperLiga) Corvinul – CFR Cluj 4-0 (2.04.2024/Cupa României) FCSB – Rapid 3-1 (6.11.2022/SuperLiga) Universitatea Craiova – Rapid 3-1 (16.04.2023/SuperLiga)

118 meciuri oficiale are Adrian Mutu ca antrenor: 52 de victorii, 29 egaluri, 37 înfrîngeri. Golaveraj 170-126

are Adrian Mutu ca antrenor: 52 de victorii, 29 egaluri, 37 înfrîngeri. Golaveraj 170-126 8-0 este cea mai mare victorie reușită de Adrian Mutu, ca antrenor al Rapidului împotriva lui Gaz Metan Mediaș, 18 aprilie 2022, play-out SuperLiga

este cea mai mare victorie reușită de Adrian Mutu, ca antrenor al Rapidului împotriva lui Gaz Metan Mediaș, 18 aprilie 2022, play-out SuperLiga 4 Cupe ale României are CFR Cluj în palmares (2009/10, 2010/11, 2018/19, 2020/21)

Corvinul, în semifinalele Cupei României după 40 de ani

Corvinul, echipă antrenată de Florin Maxim, fost secund al lui Adrian Mutu la FC Voluntari, în 2018, s-a calificat după 40 de ani în semifinalele Cupei României. În 1984, în penultimul act, Corvinul a jucat cu Dinamo, la Făgăraș, și a pierdut, scor 0-2.

Corvinul va juca în penultimul act pe 17 aprilie cu câștigătoarea ”sfertului” , programat miercuri, 3 aprilie, de la ora 18:00.

Celelalte meciuri din sferturile de finală ale Cupei României Betano sunt:

U Cluj – FC Hermannstadt (miercuri, 3 aprilie, ora 21:00)

Universitatea Craiova – Oțelul Galați (joi, 4 aprilie, ora 19:30).

Programul semifinalelor Cupei României Betano – 17 aprilie 2024

Corvinul Hunedoara – FCU Craiova/FC Voluntari

U Cluj/FC Hermannstadt – Universitatea Craiova/Oțelul Galați

Finala competiției se va desfășura în data de 15 mai 2024, pe stadionul Municipal din Sibiu, arenă care are o capacitate de 12.363 de locuri.