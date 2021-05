Încă un mare actor român vrea să îmbrace straiele preoțești. Ce l-a motivat să facă această alegere

Încă un mare actor român vrea să îmbrace straiele preoțești, după ce Ovidiu Cuncea a declarat recent că vrea să fie preot. Este vorba de un artist talentat care în momentul de față este student în anul IV, la Universitatea Teologică „Iustinian Patriarhul”.

Silviu Biriș (47 de ani) a îmbrăcat deja sutana de preot, iar la sfârșitul anului trecut chiar a ținut și prima sa predică, la hramul Bisericii Sfânta Ecaterina. Actorul a fost îndrumat spre acest har de mai multe persoane, printre care se numără și părintele Valerian, fostul mare actor Dragoș Pâslaru.

Artistul Teatrului Național București a dezvăluit și care a fost motivul pentru care a luat decizia de a merge pe această cale. Silviu Biriș, care urmează această cale la fel ca alți actori talentați, vrea să fie în slujba lui Dumnezeu, dar pentru asta trebuie să se călugărească.

Un alt actor vrea să fie preot. Este deja student la Teologie

Încă nu știu dacă voi practica preoția pentru că trebuie să trec prin practicarea canoanelor bisericeşti. În cazul meu, nu pot deveni preot decât dacă mă fac călugăr.

Când m-am apropiat de credință, de Biserică? Au fost momente când am simțit nevoia de Dumnezeu în viața mea. Nopți nedormite, gânduri, căutam răspunsuri pentru neînțelegerile mele.

Liniștea mi-am găsit-o când mi-am dat seama că e trebuie s-o caut în Cel de Sus. Încerc să mă fac plăcut lui Dumnezeu. Ca mulți alții, am făcut greșeli mari în viață.

Au fost momente când am simțit că sunt la pământ, am simțit nevoia de a fi mângâiat, să fiu iubit, cred că atunci am început să mă apropii de biserică.

Să ne gândim, atunci când suntem ispitiți să ne pierdem din prețiosul timp pe care tot Dumnezeu ni l-a îngăduit pentru desăvârșirea noastră pedagogică în anii de studiu teologic.

Sfânta Ecaterina nu și-a pierdut timpul nici măcar o clipă. L-a dat cu totul lui Hristos”, a declarat Silviu Biriș într-un interviu pentru money.ro.

Actorul s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu în ultimii ani și a învățat din cărți tot ce i s-a părut important pentru el. Cunoscutul artist vorbește deschis despre noul său drum, cale pe care tot mai multe vedete au început să o urmeze în ultima vreme.

Printre persoanele publice care au ales să îmbrace haina preoțească se numără actorul Ovidiu Cuncea, Mariana Buruiană, Răzvan Ionescu sau Mihai Coadă.