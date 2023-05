Incendii devastatoare așteptate și în această vară. UE își dublează numărul de avioane cisternă

În total, Uniunea Europeană dispune acum de zece avioane cisternă Canadair, 14 avioane amfibii și patru elicoptere, prepoziționate în mai multe state membre pentru a ajuta țările afectate de incendii. Vara anului 2022 a fost devastatoare în privința incendiilor pe continentul european. Mai mult de 785.000 de hectare au fost transformate în cenușă în Europa între 1 ianuarie și 19 noiembrie. Această cifră este mai mult decât dublă față de media anuală din ultimii 15 ani.

2022, „cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată”

Uniunea Europeană a dublat capacitatea flotei sale de stingere a incendiilor, cu un total de 28 de avioane, pentru o vară care se anunță „intensă”, după devastările majore produse de incendiile de mari proporții din 2022. „Anul acesta este deja mult mai secetos decât media. Iar această secetă, combinată cu căldura pe care o așteptăm, este, desigur, un motor important al incendiilor de pădure”, a declarat Janez Lenarcic, comisarul pentru gestionarea crizelor, într-un interviu acordat European Newsroom, un grup de agenții de presă europene.

Ca urmare a „celei mai fierbinți veri înregistrate vreodată în Europa” în 2022, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în septembrie anul trecut că flota europeană de avioane cisternă și elicoptere de stingere a incendiilor va fi dublată. Rezerva UE, care se adaugă la eforturile de ajutorare a țărilor afectate de incendii, a fost mărită de la 13 la 28 de aeronave, poziționate în 10 state membre (Croația, Cipru, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Suedia și Republica Cehă).

Mai multe avioane cisternă contra incendiilor

Acestea sunt pregătite să fie desfășurate din iunie până în octombrie, în caz de urgență, pentru a aduce ajutor unei țări ale cărei resurse sunt copleșite. UE finanțează punerea la dispoziție a acestor resurse de către autoritățile naționale. Acestea includ zece avioane cisternă Canadair, 14 avioane amfibii ușoare și patru elicoptere. „Am dublat aproximativ numărul de aeronave și capacitatea în ceea ce privește volumul de apă care poate fi transportat”, a declarat comisarul. În plus, peste 400 de pompieri sunt prepoziționați în Grecia, Franța și Portugalia, a adăugat el, vorbind de la Centrul de coordonare a răspunsurilor de urgență al UE.

Acest mecanism de protecție civilă al UE a fost utilizat pentru a trimite echipamente, alimente și medicamente în Ucraina de la începutul ofensivei rusești sau ca răspuns la (trimiterea de vaccinuri în țări terțe, organizarea repatrierii cetățenilor europeni…). Mai recent, a ajutat populațiile afectate de și Siria. Înființat în 2001, mecanismul a fost activat în medie de 20 de ori pe an în primii 20 de ani, iar în prezent este activat de peste 100 de ori pe an, a declarat Janez Lenarcic, care consideră că în viitor ar trebui să i se aloce mai multe resurse financiare, scrie .

Dezastre naturale mai frecvente

„În fața conflictelor care se dezvoltă pe continentul european, a condițiilor meteorologice extreme și a amenințărilor emergente, cum ar fi COVID-19, capacitățile de ajutor reciproc ale statelor membre sunt depășite, în special atunci când mai multe țări se confruntă cu același tip de criză în același timp”, a explicat Comisia Europeană. „Din cauza schimbărilor climatice, suntem martorii unor dezastre naturale din ce în ce mai frecvente și mai intense”, a subliniat Lenarcic, amintind de inundațiile devastatoare din vara anului 2021 din Germania și Belgia, precum și de cele care

În aceste condiții, interesul mai multor țări europene pentru avioane cisternă produse de Canadair a crescut. Proiectat de Canadair la Montreal, cu ajutorul guvernului din Quebec, avionul a fost lansat în 1969. Pentru o lungă perioadă de timp, a fost singura aeronavă de acest tip care a luptat împotriva incendiilor, iar caracteristica sa specială este că poate prelua între 5.000 și 6.000 de litri de apă dintr-un lac sau ocean. Alți producători europeni, dar și din Rusia și China produc sau dezvoltă avioane cisternă.

785.000 de hectare, mistuite de incendii anul trecut în Europa

Potrivit autorităților europene, o suprafață record de terenuri a fost distrusă de incendii de pădure în 2022: peste 785.000 de hectare au fost mistuite de flăcări între 1 ianuarie și 19 noiembrie, „mai mult decât dublu față de media de puțin peste 317.000 de hectare între 2006 și 2021”, potrivit datelor furnizate de Sistemul european de informații privind incendiile forestiere (Effis) și de programul european Copernicus privind schimbările climatice. Potrivit acestor două organisme, aceste incendii au dus la „emisii totale de carbon pentru 2022 estimate la 9 megatone, față de o medie de 6,75 megatone în perioada 2003-2021”.

Potrivit datelor din satelit ale serviciului de monitorizare atmosferică Copernicus (CAMS) , emisiile totale provenind din incendii forestiere în Uniunea Europeană și în Marea Britanie în perioada 1 iunie – 31 august 2022 au fost estimate la 6,4 megatone de carbon, cel mai ridicat nivel pentru aceste luni din vara anului 2007. „Durata și intensitatea valurilor de căldură care au lovit Europa în timpul verii, combinate cu condițiile general uscate de pe continent în 2022, au contribuit la aceste niveluri record” de incendii, subliniază Copernicus.

Mega-emisii de carbon

Cum pot fi explicate astfel de cifre? În special, din cauza incendiilor care au afectat sud-vestul Franței și Spania. CAMS confirmă ceea ce anunțase deja în luna august a anului trecut, și anume incendiică aceste două țări au înregistrat cele mai mari emisii de carbon în perioada iunie-august din cei 20 de ani de existență a setului de date, care a început în 2003. La 10 decembrie 2022, incendiile de pădure și de vegetație la nivel mondial au generat aproximativ 1.455 de megatone de emisii de carbon, precizează CAMS, subliniind că această cifră este în scădere de mai mulți ani „în legătură cu schimbările în utilizarea terenurilor și cu scăderea incendiilor de savană la tropice”. America de Sud, și în special Brazilia, au fost deosebit de afectate.

2023, un an mai rău?

Anul 2022 a fost marcat de extreme, iar 2023 ar putea fi și mai rău. Potrivit raportului european Copernicus (C3S) publicat în aprilie, anul trecut a fost al doilea cel mai cald an din Europa (cu 0,9°C mai cald decât perioada de referință 1991-2020) și a fost înregistrată cea mai fierbinte vară (+1,4°C). La nivel global, ultimii opt ani au fost cei mai călduroși din istorie, în timp ce concentrațiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră, dioxidul de carbon și metanul, continuă să crească, „atingând niveluri record și cele mai ridicate de cel puțin sute de mii de ani”.

„Secetă generalizată”

Cu toate acestea, agenția Copernicus, care utilizează date din satelit și modelizări, subliniază că temperaturile cresc de două ori mai repede pe continentul european decât media globală, cu o încălzire de aproximativ +2,2°C în ultimii cinci ani față de era preindustrială (1850-1900), comparativ cu +1,2°C la nivel global. Această accelerare a fost deosebit de vizibilă în ultimii douăzeci de ani. În Europa, această creștere a temperaturilor a fost însoțită de evenimente extreme în 2022, dintre care cel mai „izbitor” a fost „seceta generalizată”.

Continentul s-a confruntat cu un strat de zăpadă sub medie în timpul iernii și cu precipitații sub medie în primăvară, cu o pierdere record de 5 km3 de gheață din ghețarii din Alpi. Precipitațiile scăzute au continuat pe tot parcursul verii, iar pe parcursul întregului an, vremea a fost cu până la 10% mai uscată decât media. Ca urmare, umiditatea solului a fost a doua cea mai scăzută din ultimii 50 de ani, iar debitele râurilor au fost la al doilea cel mai scăzut nivel din istorie. Nu mai puțin de 63% dintre râuri au fost afectate.