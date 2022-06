Incendiu de proporții la o clădire de birouri din Moscova. Patru persoane au ajuns la spital. Video

Un incendiu de proporții a afectat vineri o clădire de birouri din Moscova. Aproape 200 de pompieri s-au luptat mai multe ore să stingă flăcările.

Conform informațiilor din presa internațională, au izbucnit la intrarea principală și s-au extins rapid, prin izolație, la etajele superioare.

A fost afectată o suprafață de circa 1.000 metri pătrați. Incendiului i s-a atribuit nivelul maxim de complexitate.

Autoritățile au mobilizat rapid peste 180 de pompieri, zeci de vehicule și trei elicoptere pentru a se lupta cu incendiul din vestul capitalei Rusiei.

Din cauza acestui eveniment, patru persoane, printre care un oficial de top din serviciul de urgență, au ajuns la un spital pentru a primi îngrijiri medicale.

The Grand Setun Plaza business center in is on fire, reports local media. The area of ​​the fire in the business center is 1,000 square meters.

— The informant (@theinformantofc)