Incendiu la un spital Covid-19 din Irak. În tragedie au pierit cel puțin 52 de oameni. Video

Flăcările au izbucnit în seara zilei de luni, într-o unitate Covid-19 din spitalul Al-Hussein, din orașul sudic Nassiriya. Respectiva secție avea 70 de paturi.

Din primele informații, potrivit unor surse din cadrul departamentului sanitar al provinciei, incendiul ar fi fost provocat de explozia unor tuburi de oxigen. Scenariul este copia fidelă a tragediei din această primăvară, când un spital din Bagdag a fost devastat de flăcări.

Fire in on of covid isolation centers in killed more than 20 patients. Fire is still ongoing and casualties is subject to increase. It’s the second after Baghdad hospital fire on April which killed more than 80 patients.

— Mustafa Salim (@Mustafa_salimb)