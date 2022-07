Incident pe Brațul Chilia. O navă ucraineană a lovit două ambarcațiuni românești și pontonul unei pensiuni

Conform jurnaliștilor de la , la acest s-a ajuns din cauza unei manevre efectuate greșit. au transmis că nu au fost înregistrate victime, iar cercetările au fost preluate de Căpitănia Portului Tulcea.

Alertă pe Brațul Chilia

Potrivit ultimelor informații, nava comercială era ”la ancoră” în zona Chilia Nouă (Ucraina). Totuși, la un moment dat, ea a început să plutească în derivă până pe malul românesc al Brațului Chilia.

Acolo a lovit pontonul Poliției de Frontieră și două ambarcațiuni, dar și pontonul unei pensiuni. ”O navă comercială care traversa canalul Chilia spre o destinație într-un port ucrainean, printr-o manevră efectuată greșit a lovit pontonul Poliției de Frontieră de la Chilia, avariind ușor două ambarcațiuni din dotarea SPF Chilia, dar și pontonul.

Avariile sunt minore și nu s-a impus intervenția pentru salvarea de vieți omenești”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră, Andrei Ene.

Ulterior, nava comercială ucraineană a fost remorcată spre malul ucrainean. Sursa citată a notat că remorcherul ucrainean care a intervenit la fața locului a ajuns în maximum 10 minute de la înregistrarea incidentului.

Brațul Chilia, traversat zilnic de multe șlepuri și nave

În prim-plan a fost cargoul (n.r. – navă comercială destinată trasportului de mărfuri) Chalsi, aflat sub pavilion Palau și care aparține armatorului Black Sea Shipping Management Co Ltd.

De la despărțirea Pătlăgeanca până la ieșirea în mare, în zona Musura, Brațul Chilia are o lungime de 111 km. Aici curge 60% din debitul de apă al fluviului Dunărea. Brațul Chilia este navigabil pentru șlepuri și pentru navele maritime.

De aproximativ 150 de ani, Brațul Chilia formează o deltă secundară care se desparte în dreptul localitățlor Periprava (România) și Vâlcov (Ucraina).

Conform tratatului ruso-turc de la București din 1812 și conform frontierei româno-sovietice fixate la 24 octombrie 1940, talvegul (linia care urmează partea cea mai joasă a albiei unui curs de apă) Brațului Chilia formează pe o porțiune de 85,8 km,