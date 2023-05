Încoronarea lui Charles al III-lea, diferită față de cea a mamei și a bunicului său. Ghinioanele de care speră să nu aibă parte

Regele Charles al III-lea va fi încoronat oficial în fruntea monarhiei britanice pe 6 mai în Westminster Abbey, la opt luni după ce mama sa, regina Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 96 de ani. Ritualurile formale de încoronare nu s-au schimbat în mare parte de o mie de ani, dar fiecare ceremonie a devenit și o ocazie de a reflecta asupra cât de mult s-a schimbat Marea Britanie.

Încoronarea lui Charles al III-lea, diferită față de cea a mamei și bunicului său

, servesc, de asemenea, ca un punct luminos în vremuri întunecate și reprezintă o dovadă de stabilitate în casa regală în perioadele de drame familiale. Deși majoritatea britanicilor sunt încă în favoarea monarhiei, unele sondaje sugerează că acest număr a scăzut constant în ultimul deceniu.

Un sondaj Ipsos arată că 68% susțin monarhia în 2022, în scădere de la 80% în 2012. Tinerii britanici tind să fie mai mult anti-monarhie, iar acest lucru s-a întâmplati în ultimele trei decenii. În timp ce Marea Britanie a făcut anterior totul pentru încoronări, există o listă mai mică de invitați pentru evenimentul din acest an, iar vedetele pop britanice – inclusiv Elton John și Spice Girls – chiar au refuzat invitațiile de a cânta.

Ultima dată când a avut loc o ceremonie de încoronare a unui rege și a unei regine consort a fost la 12 mai 1937, când George al VI-lea și soția sa, regina Elisabeta (cunoscută sub numele de Regina Mamă), au preluat tronul după ce fratele lui, Edward al VIII-lea, a abdicat pentru a se căsători cu americanca divorțată Wallis Simpson. Fiica lor, viitoarea , era atunci o prințesă în vârstă de 11 ani.

“În cazul lui George al VI-lea și al reginei Elisabeta, a fost cu adevărat ocazia lor de a arăta că monarhia era într-o formă bună, după trauma abdicării care avusese loc cu doar cinci luni mai devreme”, spune Sally Bedell Smith, autoarea cărții George al VI-lea și Elisabeta: The Marriage That Saved the Monarchy.

Scepticismul american față de monarhie a fost clar din modul în care TIME a rezumat scopul evenimentului: “Cinci luni de propagandă intensivă le spuseseră pentru ce a avut loc această Încoronare din 1937: un spectacol superb și costisitor al solidarității Imperiului Britanic și al permanenței instituțiilor britanice într-o lume în schimbare.”

Dar Smith susține că britanicii au salutat această sărbătoare în vremuri mohorâte. “Îl aveam pe Hitler la putere, ocupat să se reînarmeze și să se pregătească de război, aveam o depresiune economică teribilă – o mulțime de situații amenințătoare, în special în Europa, dar și în Marea Britanie”, spune ea. “Dar, cu toate acestea, încoronarea a fost foarte elaborată. Milioane de oameni au fost acolo și cred că oamenii au vrut cu adevărat să vadă o mare sărbătoare”.

Elisabeta a II-a, încoronare cu fast în vremuri de criză

Marea Britanie era, de asemenea, într-o situație disperată atunci când fiica lui George, regina Elisabeta a II-a, i-a succedat la moartea sa, la 6 februarie 1952. La momentul încoronării sale, mai mult de un an mai târziu, Marea Britanie încă suferea de pe urma privațiunilor care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, iar penuria de bunuri de bază era ceva obișnuit, potrivit lui Smith, care a scris și Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch.

Și totuși, britanicii au ales să facă totul cu o ceremonie de încoronare tradițională – care, potrivit TIME, a costat de 25 de ori mai mult decât prima învestitură a președintelui Eisenhower. Sprijinul pentru monarhie era încă ridicat în momentul în care Elisabeta a urcat pe tron.

În numărul publicat de TIME după încoronarea ei se spunea: “Cinci împărați, o duzină de regi și o seamă de dinastii minore au dispărut în războaie, revoluții și alte dislocări ale secolului XX. Imperiul Marii Britanii, de asemenea, este diminuat, însă nici războiul fierbinte, nici războiul rece, nici fisiunea nucleară, nici cea socială nu au pătat aurul strălucitor al coroanei britanice.

Într-o epocă care tinde să respingă ritualurile, să-și bată joc de virtute și să numească magia coincidență, coroana care a fost așezată săptămâna aceasta pe capul Elisabetei a II-a a fost mai general acceptată pentru că a fost mai bine înțeleasă, mai iubită pentru că a fost mai respectată, decât a fost vreodată înainte.”

În schimb, încoronarea regelui Charles al III-lea a fost prezentată ca fiind un eveniment cu mai puțină pompă, în condițiile în care milioane de britanici se confruntă cu o criză a costului vieții din cauza inflației și a costurilor energiei.

Charles al III-lea, un monarh mult mai în vârstă decât predecesorii

Smith vede o paralelă în climatul economic sumbru de astăzi, susținând: “Acum avem o situație în care există multă divizare și incertitudine economică. Și astfel îl vedem pe rege încercând să găsească un echilibru între a onora această tradiție și a sublinia continuitatea acestei ceremonii, recunoscând în același timp că Marea Britanie este foarte diferită”.

Vârsta este, de asemenea, o diferență notabilă între Regele Charles al III-lea și predecesorii săi. Charles are 74 de ani, iar Camilla are 75 de ani. Mama sa, regina Elisabeta a II-a, avea doar 27 de ani în ziua încoronării sale și a coborât singură pe Westminster Abbey, reprezentând “promisiunea tinereții”, spune Smith. Tatăl ei, George al VI-lea, avea doar 41 de ani, iar Regina Mamă avea doar 36 de ani în ziua încoronării lor.

Dar “promisiunea tinereții” va fi reprezentată la încoronarea din 2023 de fiul cel mare al lui Charles, William, prințul de Wales, care este următorul în linia de succesiune la tron și care va fi singurul căruia i se va permite să îngenuncheze în fața tatălui său și să îi sărute obrazul drept în timpul ceremoniei, relatează Sunday Times. După cum spune Smith, prin faptul că va fi “în față și în centru” în acest fel, el va arăta “cum va arăta următoarea generație”.

Ghinioanele istorice de la încoronările britanice

Încoronările de la Westminster Abbey datează de aproape o mie de ani. Ele au devenit o mașinărie bine repetată și bine reglată. Cu toate acestea, în ciuda întregului fast și a ceremoniei, au existat momente în care au mers dezastruos.

George Gross, cercetător invitat la King’s College din Londra și cofondator al British Coronations Project, a declarat pentru că încoronarea lui William Cuceritorul în ziua de Crăciun din 1066 “dă tonul” pentru încoronările de atunci. Gross spune că William a combinat tradițiile săsești ale națiunii pe care o cucerise cu tradițiile normande ale patriei sale, iar stăpânirea sa fermă asupra puterii le-a solidificat în cultura engleză.

Dar, în timp ce domnia sa poate că a fost un succes, încoronarea în sine a fost un dezastru. La fel ca și Charles al III-lea, William a fost încoronat la Westminster Abbey. Tot aici fusese încoronat și dușmanul său învins Harold Godwinson, ucis în Bătălia de la Hastings, cu doar câteva luni înainte.

Atmosfera atât în interiorul cât și în afara abației era tensionată, venind atât de curând după ce William își câștigase porecla de cuceritor. Când cei din interiorul abației au proclamat cu entuziasm “Dumnezeu să-l salveze pe rege”, zgomotul a atins un asemenea nivel încât gărzile lui William de afară au crezut că trebuie să fie în curs o tentativă de asasinat. Atunci au trecut la singura măsură rațională – au incendiat cu promptitudine o serie de clădiri din zona locală.

Scandal conjugal la încoronare

Încoronarea lui George al IV-lea din 1821 a fost scena unei drame care i-ar face să roșească pe scenariștii celor mai multe telenovele. Regele a decis să o excludă pe soția sa, regina Caroline, de la ceremonie. Potrivit lui Gross, motivul a fost simplu: “Nu voia să aibă nimic de-a face cu ea”.

În 1795, Parlamentul îl obligase pe George să se căsătorească cu verișoara sa germană, Caroline de Brunswick, în schimbul ștergerii datoriilor sale mari. El se căsătorise deja cu o altă femeie, Maria Fitzherbert, dar acea uniune a fost considerată ilegală, deoarece nu a avut consimțământul tatălui său.

Se pare că George ar fi ajuns beat la nuntă, iar cuplul ar fi petrecut doar două nopți împreună, timp în care au conceput un moștenitor. El a refuzat să locuiască în același loc cu ea, iar cuplul s-a înstrăinat rapid. În anii care au trecut înainte de încoronare, George a încercat să obțină un divorț de la Parlament.

Caroline a fost chiar supusă unui proces parlamentar care a investigat presupusul ei adulter și în timpul căruia nu i s-a permis să vorbească. Dar, în parte pentru că Caroline era populară în rândul publicului, demersul lui George a fost zădărnicit.

Atât de mari erau ostilitățile din cadrul căsniciei, încât George nici măcar nu dorea ca soția sa să fie încoronată și le-a ordonat celor care păzeau intrările în Westminster Abbey în timpul încoronării sale din 1821 să îi refuze intrarea. În ciuda faptului că a încercat toate intrările în Abație, ea nu a reușit să intre și a fost nevoită să plece. A murit în decurs de o lună.

Gross a spus că publicul ajunsese să simpatizeze profund cu Caroline, iar moartea ei venită atât de repede după încoronare a limitat impactul negativ pe care această respingere foarte publică l-a avut asupra domniei lui George.

Inelul pe degetul greșit

Domnia de 63 de ani a reginei Victoria a contribuit la consolidarea poziției Marii Britanii ca putere dominantă pe scena mondială. Ea a construit alianțe prin căsătoria copiilor săi cu monarhii din întreaga Europă, a supravegheat o expansiune masivă a Imperiului Britanic și a fost proclamată împărăteasă a Indiei. Domnia ei a lăsat o moștenire care a ajutat la definirea locului Marii Britanii în lume până în prezent, dar încoronarea ei a fost doar puțin mai puțin haotică decât cea a lui William.

În vârstă de doar 18 ani când a devenit regină în 1837, Victoria a fost uimită anul următor de mulțimile uriașe care s-au adunat pentru a vedea procesiunea ei de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey, cu aproximativ 400.000 de persoane adunate de-a lungul traseului.

În timpul ceremoniei de cinci ore, Victoria a suferit când Arhiepiscopul de Canterbury a forțat inelul de încoronare pe degetul greșit. Regina însăși a scris despre incident, spunând că a avut “cea mai mare dificultate în a-l scoate din nou, ceea ce am reușit în cele din urmă să fac, dar nu fără mari dureri”. Întreaga ceremonie a fost, de asemenea, prost repetată, Victoria scriind că arhiepiscopul a fost “atât de confuz și nedumerit și nu știa nimic”.

Crezând că chinul s-a terminat, a părăsit ceremonia, doar pentru a fi readusă de urgență în abație, deoarece episcopul de Bath și Wells omisese din greșeală secțiunea din slujbă în care devenea oficial regină. Mai târziu, când Lorzii i-au fost prezentați, bătrânul Lord Rolle s-a împiedicat și s-a rostogolit pe niște trepte.

Arhiepiscopul înțepenit

Nici încoronarea fiului Victoriei, Edward, în 1902, nu a fost tocmai un eveniment liniștit. Ceremonia fusese deja amânată deoarece regele se îmbolnăvise grav. Când în cele din urmă încoronarea a avut loc, a fost supervizată de arhiepiscopul de Canterbury, Frederick Temple, care avea 80 de ani. După ce a îngenuncheat pentru a-i aduce omagiu regelui, acesta nu s-a mai putut ridica și a trebuit să fie tras în picioare de colegii săi episcopi.

Deși încă se mai fac greșeli, ceremoniile regale moderne sunt, în general, mult mai îngrijite. Gross spune că, deși evenimentele regale anterioare erau repetate într-o oarecare măsură, “exista o presupunere generală, în mare parte pentru că încoronările erau mult mai frecvente, că oamenii știau cu adevărat ce fac”. Dar, lucrul care a transformat cu adevărat pregătirea care a stat la baza încoronărilor a fost apariția televiziunii.

Înainte de difuzarea încoronărilor și a jubileelor, gafele erau încă înregistrate, dar nu erau disponibile instantaneu sau cu adevărat accesibile maselor. Gross spune că televiziunea “a schimbat complet lucrurile”.

Vestea bună este că gafele de încoronare nu sunt neapărat un semn de nenorocire viitoare pentru monarhi. La urma urmei, puține lucruri au mers bine în timpul încoronării reginei Victoria, dar ea este astăzi amintită în Marea Britanie ca fiind unul dintre cei mai de succes monarhi ai săi. Într-un sondaj realizat în 2002 de BBC, a fost inclusă pe locul 18 în topul celor mai mari britanici din toate timpurile – al treilea monarh pe listă.

Gross spune că gafele de încoronare nu devin cu adevărat semnificative pentru monarhi decât atunci când domnia lor începe să meargă prost. Încoronarea lui Iacob al II-lea în 1685 a fost punctată de o serie de incidente, cum ar fi o coroană care nu se potrivea bine și care se clătina, iar stindardul regal a fost rupt de vânt din Turnul Londrei în timpul slujbei. În ciuda acestui fapt, spune Gross, încoronarea sa a fost considerată la acea vreme ca fiind un succes. Abia mai târziu, în timpul domniei sale, când a început să se confrunte cu rebeliuni, ghinioanele de la încoronare au început să fie considerate ca fiind de bun augur.