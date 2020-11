Incredibil din ce a făcut avere fostul socru al lui Pepe. Nelu Pastramă are acum o moștenire de milioane de euro

Fostul socru al lui Pepe este om de afaceri și are o moștenire de milioane de euro. Însă familia lui nu a fost întotdeauna înstărită. Nelu Pastramă s-a îmbogățit rapid, însă nu mulți știu ce ocupație avea înainte de a-și pune afacerile pe picioare.

Nelu Pastramă și fratele lui au făcut bani din cântări la nunți și au vândut borcane. Înainte de Revoluția din 1989, ocupația de lăutar era singura sursă de venit a omului de afaceri.

Tatăl Ralucăi Pastramă era un cântăreț talentat și câștiga destul de bine datorită cântărilor, iar acum se bucură de succes în afacerile pe care le deține.

Nelu Pastramă are o moștenire de milioane de euro

Nelu Pastramă este un om de afaceri de succes, însă nu a fost dintotdeauna bogat. Are milioane de euro în cont, însă ocupația care l-a ajutat să strângă bani a fost cea de lăutar, alături de fratele său.

Bărbatul era o fire modestă în tinerețe și îi ajuta pe ai lui cu banii câștigați de la cântări, după cum au declarat surse apropiate ale familiei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro:

“Nelu Pastramă era un tip modest, un lăutar talentat, care încasa sume bunicele pe la cumetrii. De fiecare dată, se întorcea acasă cu buzunarele pline de bănuți și îi dădea numai în casă, pentru a-și întreține familia. Nu îi arunca niciodată pe prostii. După anii ’90 însă, el a prosperat rapid. Având niște bănuți strânși la ciorap, a intrat în business-uri cu imobiliare și s-a îmbogățit rapid. Acum, el are palate, nu case și se lăfăie în euro și în dolari”.

Afacerile pe care e deține la momentul actual l-au ajutat pe Nelu Pastramă să-și ridice case și să pune deoparte tot mai mulți bani. În plus, vila pe care o deținea în Colentina a fost vândută cu 600.000 de euro, un mare câștig pentru afacerist.

Aceleași surse au declarat că și fratele lui Nelu se ocupa cu “afaceri” destul de modeste înainte de Revoluție. Unchiul Ralucăi Pastramă vindea borcane și își ajuta familia cu banii obținuți de pe urma lor.

“Unchiul Ralucăi Pastramă a vândut multă vreme borcane în cartier. Le aduna de pe unde apuca, apoi lua pe ele sume modeste, dar suficiente pentru ca familiei să nu îi lipsească nimic”, au spus sursele respective.

Și Pepe a avut un trai modest

Fostul ginere al lui Nelu Pastramă nu a fost dintotdeauna cântărețul latino celebru de acum. Pepe, pe numele real Ionuț Pascu, a avut un trai destul de modest înainte de a deveni cunoscut.

Artistul în vârstă de 41 de ani a fost întotdeauna mândru de realizările sale și a recunoscut că a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul. Pepe și-a plătit singur lecțiile de canto și a încercat să-și facă un trai decent.

De altfel, Pepe nu a trăit întotdeauna într-o vilă spațioasă și luxoasă, ci într-un apartament din cartierul Drumul Taberei din Capitală. Cântărețul lucra la chioșcul pe care îl dețineau părinții lui și astfel își asigura banii de buzunar și pentru lecțiile de canto.

Anul 1999 a fost unul de glorie pentru Pepe, atunci când a interpretat melodia “Nu te mai doresc” alături de formația Latin Express. Acesta locuia în apartamentul situat în apropiere de Piața Moghioroș împreună cu părinții și cu frații lui, Miguel și Gianni. După ce s-a lansat oficial în muzică, toți s-au mutat de acolo, semn că Pepe și-a ajutat foarte mult familia.

În prezent, apartamentul este locuit de o bătrână care a preluat locuința la schimb cu alta. Femeia le-a oferit celor din echipa WOWbiz.ro câteva detalii despre Pepe, pe care îl descrie ca fiind o persoană bună și un copil cuminte.

“Erau niște copii de nota 20. Eu îi cunoșteam de mici, pentru că au crescut lângă mine. Eu am preluat acest apartament de la părinții lui Pepe în 1999 când am făcut un schimb. Am dat un apartament cu trei camere și l-am luat pe acesta cu patru. Pepe și familia au plecat de aici când a ajuns Pepe mare și și-a făcut casă. Era un copil foarte cuminte, care nu făcea gălăgie, nu s-a bătut cu nimeni. Tare aș vrea să mai vorbesc și eu cu el că tare îmi place de el”, a declarat aceasta.

Deși îl adoră pe cântărețul latino, bătrâna nu avea o părere tocmai bună despre fosta soție a lui Pepe, Oana Zăvoranu: “Eu n-am cunoscut-o pe Oana Zavoranu, dar nu mi-a placut niciodata de ea, nu era de nasul lui. Il face mereu tigan, dar cred ca este invers. Nu vreau sa spun mai multe de ce a facut si mama ei, Marioara.”

Pepe și Raluca Pastramă și-au anunțat divorțul după opt ani împreună și au două fetițe, Rosa Alexandra și Maria. Cântărețul latino a făcut anunțul seara trecută într-un videoclip postat pe YouTube.