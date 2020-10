Incredibila poveste a lui Nicklas Bendtner: a pierdut la ruletă 400 de mii de lire în doar 90 de minute!

„S-a născut talent şi a murit speranţă“ este o vorbă românească folosită pentru a caracteriza sportivii şi, în special, fotbaliştii care nu îşi ating niciodată potenţialul.

Este cazul lui Nicklas Bendtner, atacantul danez care la 16 ani ajungea la Arsenal Londra, iar la 19 ani marca primul lui gol în Premier League, chiar împotriva rivalei Tottenham, asigurându-şi aprecierea fanilor.

Viaţa extrasportivă, jocurile de noroc şi alegerile proaste i-au marcat cariera, care a început să intre pe o pantă descendentă când avea doar 23 de ani. Fanii l-au poreclit ironic „Lordul Bendtner“.

O pierdere de 400.000 de lire la ruletă i-a schimbat viața lui Nicklas Bendtner

Pe 8 octombrie 2020, danezul şi-a lansat cartea autobiografică intulată „Both sides“. Volumul a primit aprecieri în presa britanică: „o reprezentare extraordinară a vieţii unui tânăr star al fotbalului“ a notat Daily Mail, în timp ce The Mirror a punctat sec „Exploziv“.

Două zile mai târziu, un amplu interviu acordat de Bendtner pentru The Guardian a lămurit şi mai bine unele episoade controversate din viaţa tânărului „tunar“.

Era ora 03:00 într-o noapte din vara lui 2011. Bendtner avea doar 23 de ani, cu o carieră care începea să scârţăie, când a intrat în cazinoul preferat din Londra. „Eram mult prea beat pentru a mă aşeza la o masă de poker. Era lucrul pe care îl realizam atunci. Dar ruleta era altceva. Roşu, negru, roşu, negru. Cât de greu putea să fie?

După 90 de minute, pierdusem 400.000 de lire sterline. Bani pe care nu îi aveam. Aveam conturile descoperite şi, dacă norocul nu mi se schimba, deveneam falit. Mă gândeam la suma pierdută şi mi-am dat cu apă pe faţă. Am mai cumpărat jetoate de 50.000 de lire…“, şi-a amintit Bendtner în cartea sa, unul dintre episoadele care l-au adus cu picioarele pe pământ, totuşi.

Nouă ani mai târziu, în confortul propriei case, a povestit ce a însemnat pentru el acel episod. „Când eşti mai mult sau mai puţin falit, te gândeşti: ‘Trebuie să mă opresc!’. Pierdusem 400.000 de lire, dar până la urmă am câştigat o bună parte înapoi. (n.r. – pierderea finală a fost de „doar“ 20.000 de lire în acea seară). A fost prea riscant, chiar şi pentru mine. A fost trezirea la realitate, lucrul care a ajutat“, a mărturisit atacantul danez.

Nevoia de adrenalină şi educaţia de acasă

Bendtner a povestit şi ce la atras la jocurile de noroc. „Când era accidentat şi nu puteam să experimentez acel sentiment de trăire la limită pe care îl aveam pe teren, jocurile de noroc mi-au adus adrenalină. Evident, cu cât riscul era mai mare, cu atât creştea nivelul de adrenalină. Şi alegeam mize mari“.

Nicklas a ajuns la Arsenal la doar 16 ani. Un copil plin de încredere care de multe ori credea că totul i se cuvine şi căruia i-a lipsit o figură autoritară în preajmă. Toate acestea coroborate cu veniturile din Premier League au însemnat însemnat începutul sfârşitului pentru danez.

În copilărie i-a lipsit luxul. A crescut pe Insula Amager, în apropiere de Copenhaga. „Amager e pentru clasele de jos şi e deseori desconsiderată de cei din Copenhaga. I se spune Insula de Rahat, din cauza sistemului de canalizare (n.r. – până prin anii ’70 dejecţiile capitalei daneze erau pompate aici). E un loc destul de dur, dar oamenii de acolo se ajută“, a povestit Bendtner.

În acest mediu ostil, micul Nicklas a avut doar 15 reguli. Legile familiei Bendtner. Lipite, la vedere, pe uşa frigiderului. Iar primele două i-au dat încrederea în propria persoană. Regula 1: „TREBUIE să crezi că eşti ceva special“. Regula 2: „TREBUIE să crezi poţi face orice îţi doreşti“.

Din păcate pentru el, tatăl lui nu a respectat legile familiei. „Tata a devenit slab când banii s-au înmulţit. Nu am mai vorbit cu el de mulţi ani“, a declarat Nicklas.

A înţeles prea târziu

În ciuda unei situaţii nu foarte bună la Arsenal, Bendtner a avut evoluţii apreciate la naţională. 30 de goluri în 81 de prezenţe, doar 3 reuşite sub Jorgen Juve, recordmanul din toate timpurile.

Lovitura decisivă a venit în 2018. Nicklas Bendtner nu a făcut parte din lotul Danemarcei pentru Cupa Mondială din Rusia. Atunci a realizat greşelile făcute. „Stăteam pe vasul de toaletă şi plângeam. Mi-am dat seama că mi-a plăcut prea mult stilul de viaţă care a venit odată cu banii. Vreau să mă întorc în timp şi să-i dau un ciocan peste cap puştiului ăluia. Să-l fac să înţeleagă ce şansă uriaşă are. Că are ceva special, ceva de care trebuie să aibă grijă“.

În acelaşi an 2018, Nicklas Bendtner a avut probleme şi cu legea, după ce a lovit un taximetrist. 50 de zile de închisoare şi o amendă de 1.000 de lire a fost pedeapsa.

Star local şi viitor antrenor

În momentul de faţă, Nicklas Bendtner şi iubita lui, modelul Philine Roepstorff, sunt vedetele unui reality-show din Danemarca. „Emisiunea are deja nouă luni. Oamenilor le place pentru că este precum cartea mea. E foarte sinceră. Nu arătăm doar o viaţă perfectă. Prezentăm o relaţie reală, cu bune şi rele“.

„Ambiţia mea este să devin antrenor şi voi începe cursurile în decembrie. Mai întâi, trebuie să trec toate examenele, dar, din fericire, am o mulţime de prieteni buni în fotbal de la care pot căpăta experienţă. Cred că greşelile pe care le-am făcut ca jucător mă vor ajuta. Voi şti unde se situează fiecare în viaţa lui, pentru că am trăit pe pielea mea. Plus că am jucat pentru nişte antrenori mari şi, poate, am un avantaj de aici“, a concluzionat Nicklas Bendtner.