Ingredientul banal care e o bombă de proteine și vitamine. E mai sănătos și decât orice tip de carne, dar unii români cred că e doar un decor

Sunt produse alimentare pe care ar trebui să le consumăm mai des, datorită conținutului lor bogat de vitamine și proteine. Fără acestea, organismul nostru are multe carențe și nu este de mirare dacă ne simțim fără energie și cu o imunitate slabă, deloc benefice în sezonul rece.

Ce ingredient banal, despre care românii cred că este doar un decor, ne oferă vitamine și proteine

Diferite persoane tind să creadă că ingredientul la care facem referire este doar un element decorativ, fiindcă îl văd mai mereu pus pe lângă carnea sau garnitura din farfuriile de la restaurante. Într-adevăr, aspectul preparatului este mai plăcut, dar și ceea ce puțini știu.

Este vorba despre germenii de grâu, care pot fi ușor asociați cu niște simple firișoare de iarbă sau cu fire ale unor flori decorative, comestibile. Germenii de grâu nu doar că sunt comestibili, dar îți vor îmbunătăți funcțiile organismului.

Se spune că germenul este embrionul semințelor, iar germenii de grâu au nici mai mult, nici mai puțin de 23 de nutrienți, mai mult decât au orice altă legumă sau cereală. De altfel, într-un astfel de produs se găsesc cu 28% mai multe proteine decât în orice carne.

Acid folic, vitamina E, vitamina B1, vitamina B3, zinc, magneziu, vitamina A, tiamina riboflavină, fier, potasiu sunt nurienții pe care îi au germenii de grâu. Sănătatea mușchilor, a organelor, a părului și a pielii depind foarte mult de vitaminele E, B1 și B3.

Ce boli previn germenii de grâu

, fiindcă reprezintă și una dintre cele mai bune surse de acid folic. Acesta diminuează valorile homocisteinei, responsabilă de funcționarea inimii, de prevenirea osteoporozei sau a fracturilor osoase și chiar de demență.

”Germenii de grau contin si un fitonutrient numit L-ergotioneina, un oxidant puternic care nu este distrus prin fierberea. Pentru ca sunt bogati in fibre se recomanda ca germenii de grau sa fie inclusi in dieta oricarei persoane.

Acestia combat acumularea grasimilor si pot face parte din orice regim pentru slabit. Germenii de grau pot fi folositi pentru a pastra organismul in forma. Datorita concentratiei sale ridicate de glucide complexe si proteine ajuta la cresterea masei musculare.

Germenii de grau pot fi utilizati de sportivi in dieta lor pentru imbunatatirea functiei lor cardiovasculare si pentru a creste nivelurile de rezistenta. Faina de grau are un continut ridicat de vitamina E. Germenii de grau pot face parte din compozitia cerealelor de la micul dejun, pot fi adaugati in iaurt sau lapte