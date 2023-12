Ingredientul banal din bucătărie care face minuni pentru părul tău. Te poate scăpa de o mare problemă dacă e folosit corect

Ingredientul banal din bucătărie care face minuni pentru . Te poate scăpa de o mare problemă dacă e folosit corect. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt ponturile pe care trebuie să le știi neapărat!

Produsul simplu și util din gospodărie care ajută podoaba capilară. Elimină o situație neplăcută dacă e utilizat cum trebuie. Dacă vrei să scapi de părul gras, care îți dă dureri de cap, trebuie să cunoști această ”rețetă”.

Oțetul de mere este care face minuni în bucătărie, dar are și multe alte beneficii. Acesta are proprietăți astringente și antibacteriene care au rolul de a curăța scalpul. În plus, ajută la reglarea producției de sebum.

Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că ai la îndemână toate necesare pentru acest truc. Printre acestea se numără 2-3 linguri de oțet de mere, care trebuie să fie organic, nediluat și nefiltrat. De asemenea, mai e nevoie de o cană de apă călduță.

Se amestecă bine cele două produse într-un recipient. Soluția obținută se folosește după utilizarea șamponului. E important să se clătească foarte bine părul cu apă caldă și abia apoi se aplică oțetul de mere pe scalp și pe lungimea podoabei capilare.

E bine să se maseze scalpul preț de 2-3 minute. Se lasă să acționeze combinația cu oțet de mere pentru aproximativ 5 minute. Ulterior, se clătește părul din nou cu apă pentru a scăpa de amestec, dar și de mirosul înțepător.

Pentru a scăpa de părul gras e indicat să se repete această procedură de două ori pe săptămână sau măcar o dată. Oțetul de mere are rolul de a reda strălucirea naturală a podoabei capilare și previne apariția mătreții.

Care sunt motivele pentru care se îngrașă părul

Părul gras este una dintre cele mai întâlnite probleme ale scapului. Situația apare când glandele de la nivelul scalpului secretă mult prea mult sebum. De cele mai multe ori acest lucru se întâmplă din cauza geneticii.

De asemenea, specialiștii spun că această neplăcere apare și din cauza stresului și alimentației nesănătoase. Această problemă mai este asociată și cu modificările hormonale în pubertate sau din timpul sarcinii.

Toată lumea care are părul gras trebuie să evite uscarea regulată cu apă fierbinte, jucarea cu degetele prin el, alimentele grase și cele sărate. Totodată, e bine ca alimentația să nu conțină prea mult zahăr și condimente. Apa și odihna sunt extrem de importante.