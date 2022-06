Inna, apariție de senzație în costum de baie: „Câtă senzualitate!”. Galerie foto hot la început de sezon estival

În vârstă de 35 de ani, Inna arată mai senzual ca niciodată. Cântăreața s-a filmat în costum de baie și a publicat imaginile pe internet, iar reacțiile fanilor au fost cele așteptate. Vedeta a primit numeroase laude.

Inna, senzuală în costum de baie, la 35 de ani

Odată cu venirea oficială a verii, Inna a dat startul postărilor în costum de baie, spre bucuria urmăritorilor săi. Frumoasa artistă a filmat un videoclip în care a trecut de la un tricou larg, ce îi ascundea formele bine lucrate la sală, la ținuta de plajă.

Costumul alb a scos în evidență bronzul perfect al Innei, abdomenul plat și picioarele tonifiate. În vârstă de 35 de ani, cântăreața nu se neglijează, din contră este foarte atentă la imaginea pe care o afișează în fața publicului său.

Cum au reacționat fanii la vederea imaginilor?

Imaginile publicate de Inna nu au rămas fără reacție. În scurt timp, a strâns peste 80.000 de mii de aprecieri și sute de comentarii din partea celor care o îndrăgesc.

Astfel, din toate colțurile lumii, fanii i-au transmis artistei că o iubesc atât pe ea, cât și muzica ei. Totodată, frumusețea solistei nu a trecut neobservată.

„Ești regina frumuseți”, „Ești legendară”, „Câtă senzualitate”, „Ești superbă”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Inna le-a primit.

Cum se menține Inna în formă?

Inna a dezvăluit că nu este adepta dietelor, dar că este atentă la alimentele pe care le consumă. De asemenea, de un an, ea a devenit vegană. Chiar dacă a mărturisit că nu se abține de la nimic și își face toate poftele, compensează cu sport și, astfel,

„Am grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu.

Merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul”, a declarat Inna.