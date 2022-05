Ce stil de viață a îmbrățișat Inna. Care sunt alimentele pe care le consumă frecvent și la ce are interzis

Cântăreața a explicat ce stil de viață a îmbrățișat în ultima perioadă și care sunt alimentele pe care le consumă frecvent. Iubita lui Deliric are și unele produse la care a renunțat, principalul fiind carnea și produsele derivate din ea.

Inna, echilibrată în alimentație la 35 de ani. Cum se menține în formă artista

Inna este foarte atentă la felurile de mâncare de pe masă, dar și la sport. Face zilnic mișcare și nu este adepta dietelor, precizând că are grijă să nu facă excese. De asemenea, spune că își face mereu poftele, nu se abține.

„Am grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu.

Merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul”, a declarat artista pentru revista .

Inna: ”Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac”

Inna a mai adăugat că este o persoană foarte activă și mereu în mișcare, dar asta nu înseamnă că nu se gândește la kilogramele în plus. Pentru asta numără de fiecare dată caloriile din farfurie.

„Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control.

Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai precizat artista, mai arată sursa citată mai sus.

De asemenea, Inna merge adesea la masaje anticelulitice, are grijă de tenul său și doarme cât de mult poate pentru a fi odihnită atunci când urcă pe scenă.