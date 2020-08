Înregistrarea în care Mircea Miclea îl jignește pe Klaus Iohannis a fost făcută publică, după ce fostul ministru a susținut că interviul nu este real

Fostului ministru al Educației, Mircea Miclea, i-au fost atribuite în ultimele zile o serie de jigniri extrem de acide la adresa președintelui României, Klaus Iohannis. Într-un interviu pentru România TV, fostul membru al Executivului Tăriceanu l-ar fi atacat în termeni extremi de duri pe șeful statului.

Site-ul postului de știri a notat recent că “Mircea Miclea desfiinţează regulile sanitare pentru şcoli: M-au oripilat. Basculează responsabilitatea pe părinţi. Iohannis e un idiot”. Mai mult, RomâniaTv.net a făcut publică înregistrarea cu Miclea.

La scurt timp după apariția acestor informații, fostul ministru al Educației a ieșit public cu o declarație pentru Edu.ro în care afirmă că nu a acordat niciun interviu prin care să-l fi jignit pe șeful statului.

Înregistrarea în care Mircea Miclea îl jignește pe Klaus Iohannis a fost făcută publică

După ce Klaus Iohannis a declarat, într-o conferință de presă, despre o așa-zisă ”generație pierdută”, Mircea Miclea, fost ministru al Educației și Cercetării, a contraatacat dur, considerând că nu este vorba decât despre ”defetism de doi bani”.

În plus, profesorul Mircea Miclea l-a taxat fără nicio reținere pe Klaus Iohannis, spunând că acesta este ”tâmpit” și ”dobitoc”. Imediat, fostul ministru al Educației, Mircea Miclea a oferit un interviu pentru edu.ro, unde a negat totul.

”Să fie foarte clar: nu am dat niciodată un interviu în exclusivitate la România TV, deci nici aceste declarații nu le-am dat la România TV. ‘Interviul’ este o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context. Regret că s-a ajuns la o astfel de interpretare.”, a declarat pentru edu.ro fostul ministru al Educației Mircea Miclea.

România TV prezintă, în format audio, declarațiile lui Miclea

După ce Mircea Miclea a negat public că a acordat un interviu pentru RomaniaTV, acuzând postul de știri că a publicat “o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context”, postul în cauză a decis să facă publică înregistrarea interviului acordat de Mircea Miclea.

Pus să comenteze afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis care a declarat în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni că în mediile de specialitate se vorbeşte despre a preveni “generaţia pandemiei”, Mircea Miclea a declarat:

”Preşedintele e un tâmpit. E un dobitoc! Ce să mai vorbesc. Vai de viaţa lui! A stat cinci ani de zile … Să lăsăm deoparte această temă … Ce voiam să zic: Nu e nicio generaţie pierdută. E de defetism de doi bani. O modalitate prin care te deresponsabilizezi ca să spui gata, e pierdută.

Nu mai are rost să faci nimic? Cum adică? Nu poţi recupera câteva luni? E aberant! Înseamnă că ce stat eşti tu? Nu există nicio generaţie pierdută! Totul se poate remedia pentru că e vorba de câteva luni”, a afirmat Mircea Miclea.