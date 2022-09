Instanța a decis: Adrian Mutu, poprire pe salariul de la Rapid. Câți bani trebuie să-i plătească fostei soții, Alexandra Dinu!

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au tranșat situația datoriilor pe care le avea actualul antrenor al Rapidului, judecătorii dându-i câștig de cauza fostei soții a fotbalistului, cea care a reclamat că nu i-au fost plătite, ani la rândul, drepturile.

Adrian Mutu trebuie să îi plătească o sumă fabuloasă Alexandrei Dinu

În primăvara acestui an, Adrian Mutu era chemat în fața instanței de fosta lui soție, Alexandra Dinu, cerând să îi fie poprite veniturile de la Rapid, până în momentul în care fostul fotbalist își va achita datoriile față de ea.

Iar suma pe care actualul antrenor al Rapidului trebuie să o plătească nu e deloc mică, instanța horârând că Alexandra Dinu are tot dreptul să ceară banii pe care fostul fotbalist nu i-a plătit ca pensie alimentară pentru Mario, fiul lor.

Conform deciziei dată de Judecătoria Buftea, astăzi, 28 septembrie, 123.254,15 euro şi 419,78 lei. Decizia nu este definitivă, iar antrenorul Rapidului are la dispoziție 5 zile pentru a face apel.

”Validează poprirea înfiinţată prin dispoziţia de poprire emisă la data de 09.03.2022 de BEJ IFL în dosarul execuţional nr. 19/2016 pentru suma de 123.254,15 euro şi 419,78 lei. Validează poprirea înfiinţată prin dispoziţia de poprire emisă la data de 09.03.2022 de BEJ IFL în dosarul execuţional nr. 27/2018 pentru suma de 123.254,15 euro şi 419,78 lei.



Obligă terţul poprit să plătească creditoarei, suma reprezentând 1/2 din veniturile salariale lunare nete pe care terţul poprit le datorează debitorului începând cu data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, 11.03.2022. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de amendare a terţului poprit. Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 28.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței.

Adrian Mutu, acuzat că nu a plătit pensia pentru Mario

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au fost căsătoriți între anii 2001 și 2003. Cei doi au avut împreună un copil, pe Mario, divorțul de acum 19 ani aducând însă în discuție plata pensiei alimentare pentru băiatul lor. La acea vreme însă, pensia alimentară era una cu adevărat generoasă, Adrian Mutu fiind în vârful carierei sale fotbalistice și era plătit regește.

Timp de câțiva ani, Adrian Mutu a plătit, lunar, în jur de 5.000 de euro, ca pensie alimentară. Doar că, din 2014, plățile au încetat fără prea multe explicații – publice, cel puțin -, iar Alexandra Dinu s-a adresat instanțelor.

Patru ani mai târziu, în 2018, fosta soție a antrenorului Rapidului a avut câștig de cauză printr-o hotărâre definitivă și executorie, dar, până acum, nu a reușit să recupereze sumele de bani pe care Mutu i le-ar datora.

Doar că, în ciuda discuțiilor avute în fața instanțelor de divorț, pensia alimentară fixată de magistrați nu a fost achitată în întregime de fotbalist, discutându-se că actualul antrenor al Rapidului ar mai avea de plătit în jur de 100.000 de euro fostei sale soții, Alexandra Dinu.

După ani buni în care părea că între Alexandra Dinu și Adrian Mutu a fost o perioadă de armistițiu, fosta soție a “Briliantului” a Cu ajutorul unui birou de executor judecătoresc, având și decizia definitivă care prevede că își poate recupereze sumele de bani pe care i le-ar datora Adrian Mutu, Alexandra Dinu face tot ce îi stă în putință să încaseze banii care i se cuvin.

Adrian Mutu și Alexandra Dinu, căsnicie fulgerătoare, divorț dureros

Adrian Mutu a vorbit, la 18 ani de la divorț, despre căsnicia lui cu Alexandra Dinu.

”Ne-am căsătorit relativ repede. A fost, așa, o iubire fulgerătoare, de adolescenți, copii. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Cred că a venit să-mi ia un interviu și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura și restul e istorie. N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte. A fost o relație scurtă, cred că aproape 3 ani a ținut. Din relație a ieșit acest minunat băiat, de care suntem mândri amândoi.



Uitându-mă înapoi, cred că la acea vârstă un băiat ar trebui să-și trăiască viața. În general, la ce am trăit la viața mea, le spun celor tineri să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe. Nu toată lumea reușește să se ridice, cum am făcut eu. Sfatul meu e să fie precauți, atenți. Nu-mi aduc aminte dacă am suferit mult atunci. Nu îți e ușor după ce te desparți. Normal că am suferit, cum suferă orice puști la 21-22 de ani.



După aia, bineînțeles că începi să cunoști alte fete și totul trece (…) Noi am pus capăt atunci, pentru că eram foarte tineri, eram plecați în străinătate singuri. Alexandra a rămas în Italia, și-a făcut carieră și ea, amândoi am mers pe drumuri diferite. Mă bucur că ea și mai ales eu am ajuns bine”, spunea Adrian Mutu, în podcast-ul “Acasă la Măruță”.